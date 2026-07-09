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В Краснодарском крае работают над созданием запасов топлива

Минэнерго и власти Краснодарского края работают над созданием запасов топлива.

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Минэнерго РФ, власти Краснодарского края и нефтяные компании принимают необходимые меры для формирования достаточных запасов топлива на территории края, сообщили в министерстве по итогам выездного совещания министра энергетики Сергея Цивилева по актуальным вопросам работы ТЭК Кубани.

«Основное внимание было уделено обеспечению населения и экономики Краснодарского края необходимыми объемами топливных ресурсов, что имеет особое значение в период проведения полевых работ и традиционного туристического сезона. Сергей Цивилев отметил, что данный вопрос находится на особом контроле Минэнерго России. Ведомством совместно с региональными властями и нефтяными компаниями принимаются необходимые меры для формирования достаточных запасов топлива на территории Краснодарского края», — говорится в сообщении.