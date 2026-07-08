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Волгоградстат засекретил цены на нефтепродукты

По данным комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области, новых ограничений на 8 июля в регионе нет.

Волгоградстат отказался от традиционной еженедельной публикации цен на нефтепродукты. На сайте ведомства последние данные о стоимости горючего в регионе опубликованы за 22 июня.

Волгоградцы и жители других регионов страны обмениваются данными в соцсетях. И они не радуют. Так, директор одного из фермерских хозяйств Крыма Ксения Шварц сообщила «Эксперту Юг», что дизельное топливо у частных поставщиков подскочило до 450 рублей за литр.

В соцсетях завирусилась памятка — сколько литров бензина следует дарить молодоженам на свадебное торжество.

По данным комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области, новых ограничений на 8 июля в регионе нет. Жителей попросили не заправлять автомобили впрок и не заливать бензин в канистры.

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