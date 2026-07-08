Эксперт Бабушкин заявил о рисках применения ИИ в решениях в банковской сфере

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Использование искусственного интеллекта при принятии итоговых финансовых решений в банковской сфере может нести большие риски, поэтому такие решения должны оставаться за человеком. Такое мнение выразил председатель правления «Контур. Банка» Денис Бабушкин в ходе международной промышленной выставки «Иннопром», которая проходит в Екатеринбурге.
«Все, что касается принятия финансовых решений, где идет валидация решений, которые сделал искусственный интеллект, проверка — это в любом случае за человеком, иначе будет велика доля риска, который мы можем на себя принять», — сказал он в ходе паблик-тока «Цифровизация банков закончилась?».
Он отметил, что ИИ уже может помогать банкам в простых и рутинных задачах, в том числе в аналитике, подготовке писем и управленческих процессах. Но, например, в ситуациях со сложными обращениями важны сочувствие, гибкость и человеческое участие. «Если у клиента есть претензия, то на уровне эмпатии, сочувствия, пожалеть сначала, а потом предложить ему какую-то историю — это, конечно, человек», — добавил Бабушкин. Как подчеркнул председатель совета директоров «Контур. Банка» Сергей Викторов, безопасность и уверенность клиентов в сервисе предоставляемых услуг остается в приоритете.
Развитие «Контур. Банка».
«Контур. Банк» запустил возможность оплаты счетов и универсальных передаточных документов непосредственно в сервисе электронного документооборота (ЭДО) «Контур. Диадок» без перехода в интернет-банк, рассказал руководитель финтех-направления «Контура» Сергей Зарипов на международной промышленной выставке «Иннопром».
«Запуская полноценную интеграцию ЭДО и банковского сервиса, мы задаем новые стандарты рынка. Платежи становятся органичной частью документооборота, не разделяя бизнес-задачи на финансовые и нефинансовые. Именно к этому мы стремимся, развивая цифровой банк: интеграции объединяют бизнес-процессы и делают их проще для предпринимателя», — сказал Зарипов.
По его словам, сервис позволяет компаниям проводить весь процесс — от получения документа до списания денег со счета в одном окне. При этом функция позволяет сократить время переноса информации из универсальных передаточных документов и счетов-фактур за счет объединения документооборота и платежного сценария в одном интерфейсе. Развитие таких интеграций открывает возможности для более сложных сценариев.
Международная промышленная выставка «Иннопром» проходит в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. Ожидается, что в этом году в мероприятии примут участие представители более 50 стран, в том числе 25 официальных делегаций, страна-партнер — Республика Индонезия. Тема выставки — «Индустрия 360: производство без границ». ТАСС — генеральный информационный партнер мероприятия.