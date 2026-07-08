Эксперт Бабушкин заявил о рисках применения ИИ в решениях в банковской сфере

Он отметил, что ИИ уже может помогать банкам в простых и рутинных задачах, в том числе в аналитике, подготовке писем и управленческих процессах. Но, например, в ситуациях со сложными обращениями важны сочувствие, гибкость и человеческое участие. «Если у клиента есть претензия, то на уровне эмпатии, сочувствия, пожалеть сначала, а потом предложить ему какую-то историю — это, конечно, человек», — добавил Бабушкин. Как подчеркнул председатель совета директоров «Контур. Банка» Сергей Викторов, безопасность и уверенность клиентов в сервисе предоставляемых услуг остается в приоритете.