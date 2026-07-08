В Псковской области введут продажу бензина по четным и нечетным номерам машин

ПСКОВ, 8 июля. /ТАСС/. Система четных и нечетных номеров при продаже бензина вводится в Псковской области с 10 июля. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в «Максе».
«Было много обращений с предложением ввести систему, которая разделяет потоки машин по четным и нечетным дням. С 10 июля такая схема будет работать и в Псковской области. Оставляем небольшой запас по времени, чтобы все могли подготовиться», — написал Ведерников.
Он отметил, что с 10 июля смогут заправиться машины с четными номерами, с 11 июля — с нечетными. «Далее будем ежедневно чередовать. Пока вводим в порядке эксперимента», — пояснил губернатор.
Также в Пскове на заправках сети «Сургутнефтегаз» компания вводит следующие временные рамки: 95-м и выше можно будет заправляться круглосуточно при наличии бензина, 92-м и дизелем — с 14:00 мск до полуночи. «Постараемся таким образом развести очереди. Думаю, эти меры помогут сократить очереди, пока мы ищем альтернативных поставщиков топлива», — заключил Ведерников.