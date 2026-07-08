Доллары вместо нефти: Ирак перекрыл канал финансирования Ирана

Ирак согласился прекратить поставки американских долларов Ирану и его союзникам. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Вашингтоне и Багдаде. В обмен на это Соединенные Штаты возобновят прямые воздушные поставки наличных в Ирак, которые были приостановлены ранее.
По данным издания, иракская сторона пошла на сделку, оказавшись под давлением из-за сокращения нефтяного экспорта в условиях блокировки Ормузского пролива. Первые грузовые самолеты с долларами, как утверждает собеседник WSJ, уже вылетели в Ирак в июне этого года.
В Вашингтоне тогда исходили из предположения, что Багдад использует эти средства для финансирования пропаганды и поддержки связанных с Тегераном вооруженных формирований. Помимо этого, США приостановили несколько программ по обучению иракских военных и контртеррористических подразделений.
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