Доллары вместо нефти: Ирак перекрыл канал финансирования Ирана

Ирак согласился прекратить поставки американских долларов Ирану и его союзникам. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Вашингтоне и Багдаде. В обмен на это Соединенные Штаты возобновят прямые воздушные поставки наличных в Ирак, которые были приостановлены ранее.