Финансист Карпычева: отпускные нельзя воспринимать как приятный бонус

Финансовый советник Анна Карпычева рассказала, как после отдыха не столкнуться с нехваткой денег и не остаться тотально на мели. Для этого необходимо заранее распределить полученные от работодателя выплаты и сформировать резерв. Это поможет продержаться первое время после возвращения.
Многие ошибочно воспринимают отпускные как дополнительную премию, это подрывает финансовую стабильность. Ведь в следующем месяце размеры выплат сокращаются.
Таким образом, отпускные — это зарплата, выданная человеку авансом за те дни, которые он будет отдыхать. Если воспринимать эти деньги как бонус, то неизбежно возникнет финансовый дисбаланс. Так что самым верным решением будет разделить выплаты на три части.
Первые платежи — это обязательные взносы: квартира, интернет, кредиты. Эту сумму можно перевести на отдельный счет. Вторая — бюджет на отдых: развлечения, еда, жилье, сувениры, такси.
— Есть формула: дневной бюджет в поездке не должен превышать обычный более чем на 15−20%. Кроме этого, нужна подушка безопасности на случай непредвиденных обстоятельств, — говорит эксперт Абзацу.
Третья часть — это резерв, который нельзя трогать во время отпуска. Данные средства как раз пойдут на первые дни жизни после возвращения из отпуска и помогут стабилизировать финансовую картину.
— Эту сумму можно высчитать, прописав все свои траты за обычный день, и умножить на те дни до следующей зарплаты, — прокомментировала Карпычева.
Для поездок эксперт посоветовала начать собирать деньги на туристическую поездку заранее, для этого можно открыть накопительный счет. Если переводить небольшие суммы на регулярной основе в копилку, то поездка может стать обычной статьей расхода, которая не подорвет финансовую стабильность.