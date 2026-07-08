Финансист Карпычева: отпускные нельзя воспринимать как приятный бонус

Таким образом, отпускные — это зарплата, выданная человеку авансом за те дни, которые он будет отдыхать. Если воспринимать эти деньги как бонус, то неизбежно возникнет финансовый дисбаланс. Так что самым верным решением будет разделить выплаты на три части.