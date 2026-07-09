СП нашла недостатки в работе подведомственных организаций Минстроя РФ

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Счетная палата отметила в работе трех подведомственных организаций Минстроя РФ ряд системных проблем и недостатков, говорится в отчете СП.
«Счетная палата проверила три подведомственные организации Минстроя России (ФАУ “Главгосэкспертиза России”, ФАУ “Роскапстрой” и ФБУ “Росстройконтроль”) и отметила в их работе ряд системных проблем и недостатков, в том числе излишки денежных средств на счетах, дублирование функций и ненадлежащее исполнение контрактов», — отмечается в сообщении.
В частности, проверка ФАУ «Главгосэкспертиза России» показала, что на протяжении длительного времени доходы учреждения превышают расходы, в том числе по причине автоматизации процессов и активного развития иных видов деятельности. С 2011 до 2026 года на счетах учреждения формировались излишние денежные средства от приносящей доход деятельности, объемы которых превышали потребность в содержании учреждения и исполнении его функций.
«На 1 января 2026 года объем накопленного остатка на счетах ФАУ “Главгосэкспертиза России” составлял 11,9 млрд рублей. С учетом дефицита федерального бюджета мы предложили правительству поручить Минстрою совместно с Минфином подготовить предложение о перечислении в федеральный бюджет 50% свободных остатков средств, полученных ФАУ “Главгосэкспертиза России” от приносящей доход деятельности», — приводятся в сообщении слова аудитора Счетной палаты Натальи Труновой.
Проверка ФАУ «Роскапстрой» выявила факты, свидетельствующие о ненадлежащем осуществлении функции подрядчика по инженерным изысканиям, проектированию, строительству и реконструкции объектов капстроительства. Как было установлено в ходе выборочной проверки, из 39 государственных (муниципальных) контрактов, заключенных в 2022—2025 годах на общую сумму 105 млрд рублей, по которым организация выступает генподрядчиком (контракты свыше 100 млн рублей), обязательства выполнены только по одному контракту на сумму 468 млн рублей, 27 контрактов на 84,2 млрд рублей находятся на исполнении, 11 контрактов на 20,3 млрд рублей расторгнуты. Также в СП отметили, что функции строительного контроля одновременно осуществляют сразу две подведомственные организации Минстроя РФ — ФБУ «Росстройконтроль» и ФАУ «Роскапстрой».
«Совмещение ФАУ “Роскапстрой” нескольких функций и видов деятельности может являться причиной низкого качества исполнения подрядных работ, а также повлечь риски некачественного выполнения функции строительного контроля. В связи с этим мы предложили рассмотреть вопрос о целесообразности осуществления учреждением деятельности по выполнению подрядных работ по инженерным изысканиям, проектированию, строительству, реконструкции капитальных объектов и проведению строительного контроля», — отметила Трунова.