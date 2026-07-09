СП нашла недостатки в работе подведомственных организаций Минстроя РФ

Проверка ФАУ «Роскапстрой» выявила факты, свидетельствующие о ненадлежащем осуществлении функции подрядчика по инженерным изысканиям, проектированию, строительству и реконструкции объектов капстроительства. Как было установлено в ходе выборочной проверки, из 39 государственных (муниципальных) контрактов, заключенных в 2022—2025 годах на общую сумму 105 млрд рублей, по которым организация выступает генподрядчиком (контракты свыше 100 млн рублей), обязательства выполнены только по одному контракту на сумму 468 млн рублей, 27 контрактов на 84,2 млрд рублей находятся на исполнении, 11 контрактов на 20,3 млрд рублей расторгнуты. Также в СП отметили, что функции строительного контроля одновременно осуществляют сразу две подведомственные организации Минстроя РФ — ФБУ «Росстройконтроль» и ФАУ «Роскапстрой».