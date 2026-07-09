«Мегафон»: в России стали популярнее смартфоны с ИИ

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Смартфоны с уже встроенными функциями ИИ набрали популярность в России, сообщили ТАСС в операторе связи «Мегафон».
Год назад, поделился оператор, доля ИИ-смартфонов составляла 6,5% от его ассортимента, сейчас она составляет 16% (рост почти на 150%). При этом, по его данным, только 2,8% россиян имеют такие ИИ-гаджеты, но «рост предложения напрямую подогревает интерес». Из-за этого, утверждают в «Мегафоне», продажи выросли на 27%.
Оператор анализировал только те смартфоны, «чьи ИИ функции технически доступны и функциональны для пользователей на территории РФ, без учета заблокированных или недоступных в стране опций».
Распределение смартфонов с ИИ по гендерным и возрастным группам — сбалансированное, говорят в «Мегафоне». 58% использующих их — мужчины, 42% — женщины. Чаще всего такие устройства предпочитают люди 37−47 лет (40%), но и среди других возрастов они распространены: 25−36 лет — 22%, 48−58 лет — 21%.
«Мегафон» считает, что полный набор ИИ-возможностей сейчас есть преимущественно в флагманах линеек смартфонов. Однако прогнозирует, что такой функционал массово появится и в среднем ценовом сегменте — этого можно ждать «в ближайшие два-три года».