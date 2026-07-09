«Мегафон»: в России стали популярнее смартфоны с ИИ

Год назад, поделился оператор, доля ИИ-смартфонов составляла 6,5% от его ассортимента, сейчас она составляет 16% (рост почти на 150%). При этом, по его данным, только 2,8% россиян имеют такие ИИ-гаджеты, но «рост предложения напрямую подогревает интерес». Из-за этого, утверждают в «Мегафоне», продажи выросли на 27%.