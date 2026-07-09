«Финэкспертиза»: траты россиян на алкоголь и табак выросли на 7,3% в 2025 году

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Расходы россиян на алкоголь и табак в 2025 году выросли на 7,3% год к году, однако с учетом инфляции можно говорить о сокращении реальных расходов на данные товары на 2,6%. Об этом говорится в новом исследовании аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза», которое есть в распоряжении ТАСС.
Отмечается, что номинальные расходы на «вредное потребление» увеличились в 60 регионах страны, или почти в трех четвертях субъектов. Наиболее заметная динамика отмечена в Тульской области, где эти расходы выросли почти в два раза (до 2,3 тыс. рублей в месяц на троих) и в Мордовии (рост в 1,5 раза, до 2,7 тыс. рублей). Также почти на треть выросли траты на алкоголь и табак в Омской и Московской областях (до 1,8 тыс. рублей и 2,6 тыс. рублей соответственно) и в Ханты-Мансийском автономном округе (до 4,6 тыс. рублей).
Больше всего средств на алкоголь и табак тратили жители Чукотского автономного округа — в среднем 5,5 тыс. рублей в месяц на семью из трех человек. За ним расположились Камчатский край (4,9 тыс. рублей) и Ханты-Мансийский автономный округ (4,6 тыс. рублей).
Наименьшие расходы на алкогольные напитки и табачную продукцию традиционно фиксируются в республиках Северного Кавказа. В Чечне семьи тратили порядка 10 рублей в месяц на троих, в Ингушетии — менее 100 рублей. В число регионов с минимальными расходами на вредные привычки также вошли Дагестан (280 рублей), Карачаево-Черкесия (660 рублей), Северная Осетия (700 рублей), Новгородская область (720 рублей), Чувашия (970 рублей), а также Алтайский край, Тыва и Калмыкия (по 1,3 тыс. рублей).
ТАСС не поддерживает употребление алкоголя и табака.