«Финэкспертиза»: траты россиян на алкоголь и табак выросли на 7,3% в 2025 году

Отмечается, что номинальные расходы на «вредное потребление» увеличились в 60 регионах страны, или почти в трех четвертях субъектов. Наиболее заметная динамика отмечена в Тульской области, где эти расходы выросли почти в два раза (до 2,3 тыс. рублей в месяц на троих) и в Мордовии (рост в 1,5 раза, до 2,7 тыс. рублей). Также почти на треть выросли траты на алкоголь и табак в Омской и Московской областях (до 1,8 тыс. рублей и 2,6 тыс. рублей соответственно) и в Ханты-Мансийском автономном округе (до 4,6 тыс. рублей).