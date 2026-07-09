Бывший первый вице-президент Газпромбанка купил 80% сервиса SuperJob

АО «Энергоинвест» было создано Андреем Зокиным в 2021 году. Сейчас бизнесмен также является крупнейшим владельцем ИТ-разработчика IVA Technologies, группы «ХайТэк» и золотодобывающей группы Z.Gold. Несмотря на то, что в конце 2024 года акции «Энергоинвеста» перешли Александру Зокину, в SuperJob подчеркнули, что участником текущей сделки является именно Андрей Зокин.