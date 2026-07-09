«Эксперт РА»: запрет коллекторских организаций до 2028 года маловероятен

Расширение рейтингового покрытия и усиление надзора Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в совокупности с высокой маржинальностью бизнеса при отсутствии дефолтов по облигациям формируют привлекательный инвестиционный имидж отрасли, отмечается в обзоре. Агентство ожидает дальнейшую консолидацию отрасли: доля топ-6 игроков по покупкам превысит 90% полтриллионного рынка по итогам 2026 года, а доля инвестиций в микрофинансовые портфели сравняется с долей в банковские портфели. Величина приобретенных портфелей по номиналу в 2026 году может вырасти на 11% в банковском сегменте (до 360 млрд рублей) и на 24% в микрофинансовом (до 140 млрд рублей). Инвестиции в каждый из двух сегментов сравняются в 2027 году и составят 26−27 млрд рублей.