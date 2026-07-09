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«Эксперт РА»: запрет коллекторских организаций до 2028 года маловероятен

По данным рейтингового агентства, ряд законодательных инициатив, торможение банковской розницы и предполагаемое сжатие микрофинансовых выдач окажут давление на небольших игроков.

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Запрет профессиональных коллекторских организаций (ПКО) на горизонте до 2028 года маловероятен. Это следует из обзора коллекторского рынка по итогам 2025 года и прогноза до 2028 года рейтингового агентства «Эксперт РА».

При этом ряд законодательных инициатив, торможение банковской розницы и предполагаемое сжатие микрофинансовых выдач окажут давление на небольших игроков, отметили аналитики.

Расширение рейтингового покрытия и усиление надзора Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в совокупности с высокой маржинальностью бизнеса при отсутствии дефолтов по облигациям формируют привлекательный инвестиционный имидж отрасли, отмечается в обзоре. Агентство ожидает дальнейшую консолидацию отрасли: доля топ-6 игроков по покупкам превысит 90% полтриллионного рынка по итогам 2026 года, а доля инвестиций в микрофинансовые портфели сравняется с долей в банковские портфели. Величина приобретенных портфелей по номиналу в 2026 году может вырасти на 11% в банковском сегменте (до 360 млрд рублей) и на 24% в микрофинансовом (до 140 млрд рублей). Инвестиции в каждый из двух сегментов сравняются в 2027 году и составят 26−27 млрд рублей.

В целом отрасль ПКО в 2023—2025 годах демонстрировала высокую финансовую устойчивость. Рынок адаптировался к повышению судебных пошлин, а сдвиг в сторону досудебного взыскания с фокусом на ранней просрочке определил рост доли микрофинансовых долгов.

Обзор составлен на основании оценок рейтингуемых ПКО.