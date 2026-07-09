Разработчика системы бронирования Leonardo обязали сменить руководство

Контроль над организацией перешел к Росимуществу в начале года — после того, как суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в собственность государства 85% акций. По версии ведомства, организация получила эти активы на коррупционные доходы, они находились под скрытым иностранным контролем и имели отношение к преднамеренному банкротству госпредприятия «Главное агентство воздушных сообщений гражданской авиации».