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Льготы на имущество и вычеты по земельному налогу: пенсионерам и предпенсионерам напомнили о возможностях

Минфин: предпенсионеры и пенсионеры в РФ могут не платить налог на имущество.

Источник: Комсомольская правда

В России у предпенсионеров и пенсионеров есть возможность не платить налоги на имущество. Мера действует на один объект капитального строительства каждого вида. Об этом напомнили в Минфине, пишет РИА Новости.

При наличии нескольких объектов одного и того же вида льгота будет применена к тому их них, по которому сумма налога больше. Если необходимо применить меру к другому, следует подать заявление.

«Данные категории освобождены от уплаты налога на имущество. Льгота распространяется на один объект капитального строительства каждого вида: жилой дом, квартира, гараж, машино-место», — пояснили в Минфине.

Пенсионеры и россияне предпенсионного возраста также могут применить налоговый вычет по земельному налогу в размере кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади одного земельного участка.

В РФ подсчитали, сколько составит средний размер пенсии к 2028 году. Предполагается, что выплаты превысят 31 тысячу рублей.