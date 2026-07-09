Льготы на имущество и вычеты по земельному налогу: пенсионерам и предпенсионерам напомнили о возможностях

В России у предпенсионеров и пенсионеров есть возможность не платить налоги на имущество. Мера действует на один объект капитального строительства каждого вида. Об этом напомнили в Минфине, пишет РИА Новости.
При наличии нескольких объектов одного и того же вида льгота будет применена к тому их них, по которому сумма налога больше. Если необходимо применить меру к другому, следует подать заявление.
«Данные категории освобождены от уплаты налога на имущество. Льгота распространяется на один объект капитального строительства каждого вида: жилой дом, квартира, гараж, машино-место», — пояснили в Минфине.
Пенсионеры и россияне предпенсионного возраста также могут применить налоговый вычет по земельному налогу в размере кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади одного земельного участка.
В РФ подсчитали, сколько составит средний размер пенсии к 2028 году. Предполагается, что выплаты превысят 31 тысячу рублей.