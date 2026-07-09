В Хабаровске на градостроительном совете утвердили мастер-план развития Большого Уссурийского

Мастер-план развития острова Большой Уссурийский утвердили на заседании градостроительного совета, который прошел под председательством первого заместителя председателя правительства края Сергея Абрамова. Документ соответствует Единой концепции развития острова, которая была подписана в мае 2024 года по итогам переговоров лидеров России и КНР. Также на плане обозначено расположение будущих объектов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Поручение по развитию острова давал наш президент. Мы закладываем здесь фундамент международного логистического и туристического центра, но главное — создаем удобства для жителей. Строим надежный подъезд, чтобы добраться до острова было легко. В выходные сюда сможет приехать любая семья, чтобы хорошо провести время», — отметил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
К примеру, в зоне бывшего военного городка разместятся филиал Национального центра «Россия» и Парк Дружбы. В центральной и восточной части острова жители и гости края смогут посетить агропарк, ферму по выращиванию рыбы и отдохнуть в глэмпингах.
«Концепция предусматривает комплексное освоение территории. На острове будут построены национальный центр, клубный отель, яхт-клуб, парк аттракционов, торговый комплекс, а также вся необходимая инженерная и дорожная инфраструктура. Все объекты на острове соединит автодорога, потребуется модернизация и строительство систем электро-, тепло— и водоснабжения, водоотведения. Также при разработке мастер-плана учитывались мероприятия по защите территорий от подтопления», — рассказал заместитель министра строительства — главный архитектор края Сергей Федоров.
В соответствии с мастер-планом, строительство объектов на острове будет идти поэтапно — вплоть до 2035 года. Сейчас на Большом Уссурийском уже построена насыпь, что дает возможность приступить к возведению международного пункта пропуска. Также полным ходом продолжается строительство подъездной дороги.
«Проект развития острова Большой Уссурийский имеет огромное стратегическое значение. Он находится на контроле глав двух государств — президента РФ Владимира Владимировича Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Эксперты утвердили мастер-план, но впоследствии документ будет уточняться в рамках совместной работы с китайской стороной. Отдельные проекты в мастер-плане были зафиксированы ранее, их реализация уже идет», — прокомментировал первый зампред правительства края Сергей Абрамов.
Он также поручил профильным ведомствам учесть в проекте пожелания профессионального сообщества, в числе которых, к примеру, строительство канатной дороги между островом и территорией «Хабаровск-Сити». Работу над этим продолжат вести министерство строительства края, АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края».
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в национальном центре «Россия» прошла презентация инициатив по созданию региональных отделений данной площадки в разных уголках страны. Хабаровский край представил свою концепцию перед Организационным комитетом НЦ «Россия». Особенность этого проекта кроется в его приграничном положении: новый центр станет местом притяжения как для местных жителей, так и для туристов из Китая.