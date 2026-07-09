В Хабаровске на градостроительном совете утвердили мастер-план развития Большого Уссурийского

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в национальном центре «Россия» прошла презентация инициатив по созданию региональных отделений данной площадки в разных уголках страны. Хабаровский край представил свою концепцию перед Организационным комитетом НЦ «Россия». Особенность этого проекта кроется в его приграничном положении: новый центр станет местом притяжения как для местных жителей, так и для туристов из Китая.