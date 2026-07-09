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Минэнерго отчиталось о формировании запасов топлива на Кубани

Министр энергетики Сергей Цивилев съездил в Краснодарский край, чтобы обсудить поставки топлива на юг с местными властями и представителями энергокомпаний, сообщила пресс-служба Минэнерго.

Министр энергетики Сергей Цивилев съездил в Краснодарский край, чтобы обсудить поставки топлива на юг с местными властями и представителями энергокомпаний, сообщила пресс-служба Минэнерго.

Господин Цивилев на совещании заявил, что эта тема находится на контроле министерства. Власть и бизнес уже работают над тем, чтобы сформировать запасы топлива в регионе, заверили в министерстве.

Также на встрече обсудили, как энергетики готовятся к холодам. После совещания господин Цивилев объехал несколько энергообъектов, чтобы проверить, как продвигаются ремонты и подготовка к отопительному сезону.

Поездка господина Цивилева на Кубань состоялась в момент топливного кризиса, который охватил несколько регионов России. Вчера эта тема поднималась на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Подробнее — в репортаже Андрея Колесникова «Хватит тянуть бензину!».