В ГД заявили, что собственников не будут лишать земли за неухоженные участки

По его словам, изъятие участка — длительная процедура. Если выяснится, что земля не используется, владельцу сначала дадут время исправить ситуацию. Только если нарушения не будут устранены, вопрос об изъятии может быть передан в суд. «Поэтому говорить о том, что люди могут одномоментно лишиться своей земли, было бы некорректно», — отметил он.