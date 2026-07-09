В ГД заявили, что собственников не будут лишать земли за неухоженные участки

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Владельцев земельных участков не будут автоматически лишать собственности за то, что они не ухаживают за землей. Закон дает собственникам три года на освоение участка, возможность устранить нарушения и защитить свои права в суде, заявил ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.
«Сам механизм изъятия земельных участков существует в российском законодательстве уже давно. Последние изменения не ввели автоматического лишения собственности — они установили трехлетний срок на освоение участка и последовательную процедуру, в рамках которой собственник может устранить нарушения, представить свои доводы и защитить свои права в суде», — сказал Аксененко.
По его словам, изъятие участка — длительная процедура. Если выяснится, что земля не используется, владельцу сначала дадут время исправить ситуацию. Только если нарушения не будут устранены, вопрос об изъятии может быть передан в суд. «Поэтому говорить о том, что люди могут одномоментно лишиться своей земли, было бы некорректно», — отметил он.
Депутат подчеркнул, что такой порядок позволяет соблюсти баланс между интересами общества и правом собственности. Он добавил, что закон учитывает разные жизненные обстоятельства владельцев участков, например, болезнь, уход за родственниками, получение земли по наследству или временные финансовые трудности.