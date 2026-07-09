Хабаровчане купили 30 тонн местной продукции за 20 дней ярмарки выходного дня

Одними из постоянных участников ярмарки являются супруги Анатолий и Нина Ежеля из села Сосновка Хабаровского района. На своем участке площадью более 16 соток они выращивают ягоды (жимолость, клубнику, малину, смородину и крыжовник), а также овощи и зелень. Их продукция всегда пользуется спросом у покупателей. В работе семье помогают дети и внуки. Сами Анатолий и Нина с детства приучены к труду на земле, и сейчас для них это не только способ заработка, но и любимое дело.