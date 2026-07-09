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Хабаровчане купили 30 тонн местной продукции за 20 дней ярмарки выходного дня

Места для торговли сельхозпроизводителей предоставляют бесплатно, поэтому наценка на продукты минимальна.

Источник: AmurMedia

На ярмарке выходного дня жители Хабаровского края могут приобрести свежую местную продукцию сельхозпроизводителей. За 20 дней работы — с начала мая через торговую площадку жители приобрели уже около 30 тонн продукции местных фермеров на общую сумму 8,6 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

«Ярмарку проводим регулярно, и уже седьмой год продукция, которую тут продают, пользуется большим спросом. Это важный инструмент поддержки сельхозпроизводителей края. Участвовать могут дачники, владельцы личных подсобных хозяйств, фермеры и индивидуальные предприниматели. Главное условие — реализовывать продукцию собственного производства», — отметил руководитель центра инжиниринга Краевого сельхозфонда Константин Могильный.

Места для торговли фермерам предоставляются на безвозмездной основе за счет краевого бюджета. Кроме того, для участников бесплатно действуют услуги ветеринарной-санитарной лаборатории, проверяющей качество товаров.

Одними из постоянных участников ярмарки являются супруги Анатолий и Нина Ежеля из села Сосновка Хабаровского района. На своем участке площадью более 16 соток они выращивают ягоды (жимолость, клубнику, малину, смородину и крыжовник), а также овощи и зелень. Их продукция всегда пользуется спросом у покупателей. В работе семье помогают дети и внуки. Сами Анатолий и Нина с детства приучены к труду на земле, и сейчас для них это не только способ заработка, но и любимое дело.

Одними из постоянных участников ярмарки являются супруги Анатолий и Нина Ежеля. Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края.

Одними из постоянных участников ярмарки являются супруги Анатолий и Нина Ежеля. Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края.

Одними из постоянных участников ярмарки являются супруги Анатолий и Нина Ежеля. Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края.

Одними из постоянных участников ярмарки являются супруги Анатолий и Нина Ежеля. Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края.

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«Мне нравится жить на даче, нравится выращивать натуральную продукцию — люди берут ее с удовольствием. Просыпаемся в 5 утра, пока нет солнца — работаем, в обед отдыхаем, затем снова в огород. Мы с мужем во всем помогаем друг другу. Я отвечаю за ягоды, капусту, помидоры и морковь, остальное — на нем: малина, яблоки, абрикосы, крыжовник», — поделилась Нина Ежеля.

Отметим, что специализированная краевая ярмарка является одним из инструментов поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей региона. Так, в 2025 году торговая площадка завершила шестой сезон с результатом 306 тонн реализованной продукции на сумму 46 млн рублей за 56 дней торговли.

Напомним, что с сентября 2024 года по поручению гбернатора края Дмитрия Демешина ярмарка выходного дня работает на площадке у Краевого цирка. Традиционно здесь можно приобрести картофель, овощи, продукцию пчеловодов, рыбные деликатесы и выпечку. В зависимости от сезона на прилавках появляются свежие ягоды, зелень, рассада и многое другое.