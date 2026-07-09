В Псковской области бензин начнут продавать по номерам машин

С сегодняшнего дня такой же режим продажи топлива вводится в Нижегородской и Астраханской областях, а также в Мордовии. С 11 июля его введут в Липецкой области. Ранее режим начал действовать в Орловской области — губернатор Андрей Клычков заявлял, что благодаря мерам ажиотаж на заправках полностью сошел на нет.