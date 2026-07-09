Когда в России повысят пенсии в новом году: граждан ожидают индексации и перерасчеты

В России в 2027 году ожидается индексация и перерасчет пенсий. Все виды таких выплат будут повышены. Сроки индексаций будут определены с учетом экономической ситуации в стране. Об этом проинформировала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ Плеханова Людмила Иванова-Швец, цитирует РИА Новости.
Она пояснила, что привычные сроки повышения страховых пенсий по старости могут быть скорректированы. Вместо индексации с 1 января в новом году предусмотрено провести процесс в два этапа. Ожидается, что повышения пройдут в феврале и апреле.
«Все виды пенсий повышаются ежегодно в обязательном порядке, размеры зависят от вида пенсий. Итоговый размер повышения будет определен после оценки экономической ситуации», — напомнила Людмила Иванова-Швец.
Минфин сообщил, что пенсионеры и предпенсионеры в РФ могут не платить налоги на имущество. Мера действует на один объект капитального строительства каждого вида.