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В Великобритании увеличили срок эксплуатации АЭС Sizewell B на 20 лет

Отключить станцию планировали в 2035 году, но теперь она будет работать до 2055 года.

ЛОНДОН, 9 июля. /ТАСС/. Правительство Великобритании продлило на 20 лет срок эксплуатации АЭС Sizewell B, расположенной в графстве Саффолк на востоке Англии.

«Правительство поддержало продление срока эксплуатации атомной электростанции Sizewell B на 20 лет, что позволит сохранить 900 высококвалифицированных рабочих мест», — отмечается в заявлении, распространенном на портале правительственной информации.

Sizewell B — новейшая из действующих в Великобритании четырех АЭС. Она была введена в эксплуатацию в 1995 году. Отключить ее планировалось в 2035 году, однако теперь она должна работать до 2055 года.

Эта станция обеспечивает 3% потребностей страны в электроэнергии, что соответствует 2,5 млн домов.

Как подчеркивает газета The Times, продление срока эксплуатации ядерных реакторов — обычная практика, однако обычно в Великобритании речь идет о нескольких годах, но не о двух десятилетиях.

Объявление сделано на фоне роста цен на электроэнергию в стране, вызванного последствиями ударов США и Израиля по Ирану. Новые, более высокие расценки вступили в силу с 1 июля.

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