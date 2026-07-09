В Великобритании увеличили срок эксплуатации АЭС Sizewell B на 20 лет

ЛОНДОН, 9 июля. /ТАСС/. Правительство Великобритании продлило на 20 лет срок эксплуатации АЭС Sizewell B, расположенной в графстве Саффолк на востоке Англии.
«Правительство поддержало продление срока эксплуатации атомной электростанции Sizewell B на 20 лет, что позволит сохранить 900 высококвалифицированных рабочих мест», — отмечается в заявлении, распространенном на портале правительственной информации.
Sizewell B — новейшая из действующих в Великобритании четырех АЭС. Она была введена в эксплуатацию в 1995 году. Отключить ее планировалось в 2035 году, однако теперь она должна работать до 2055 года.
Эта станция обеспечивает 3% потребностей страны в электроэнергии, что соответствует 2,5 млн домов.
Как подчеркивает газета The Times, продление срока эксплуатации ядерных реакторов — обычная практика, однако обычно в Великобритании речь идет о нескольких годах, но не о двух десятилетиях.