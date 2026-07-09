Эксперт Воротников: ближневосточный кризис приведет к перетоку грузов на СМП

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Сохраняющаяся нестабильность на Ближнем Востоке и риски для традиционных морских маршрутов могут привести к перераспределению части мировых грузопотоков на Северный морской путь (СМП). Такое мнение ТАСС высказал координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики (ПОРА), доцент РАНХиГС Александр Воротников.
«Кризис на Ближнем Востоке еще не завершен, и новые обострения будут влиять на мировую торговлю и транспортно-логистические связи. Проблемные зоны — Красное море, Ормузский пролив и Суэцкий канал — сохраняются, окончательного решения этих вопросов нет, а перевозка товаров в обход Африки приводит к существенному удорожанию. Поэтому, на мой взгляд, часть транспортных потоков будет перераспределяться на Северный морской путь», — сказал он.
По словам эксперта, в использовании арктического маршрута могут быть заинтересованы прежде всего азиатские страны, в том числе Китай, Индия, Республика Корея, Индонезия и Вьетнам. Перераспределение части грузопотоков, считает Воротников, может стать дополнительным стимулом для развития СМП и Трансарктического транспортного коридора.
При этом эксперт отметил, что для увеличения грузопотока необходимо решить инфраструктурные проблемы маршрута, в том числе развивать порты, навигационное и аварийно-спасательное обеспечение. Кроме того, по его мнению, к созданию инфраструктуры следует активнее привлекать частный бизнес и зарубежных партнеров. "Необходимо привлекать зарубежных участников к развитию транспортного коридора.
Если они будут вкладывать средства в его инфраструктуру, то будут заинтересованы и в его использовании", — отметил Воротников.
Эксперт также подчеркнул необходимость развития флота для работы на арктическом маршруте и подготовки российских и зарубежных специалистов.