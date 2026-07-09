Эксперт Воротников: ближневосточный кризис приведет к перетоку грузов на СМП

«Кризис на Ближнем Востоке еще не завершен, и новые обострения будут влиять на мировую торговлю и транспортно-логистические связи. Проблемные зоны — Красное море, Ормузский пролив и Суэцкий канал — сохраняются, окончательного решения этих вопросов нет, а перевозка товаров в обход Африки приводит к существенному удорожанию. Поэтому, на мой взгляд, часть транспортных потоков будет перераспределяться на Северный морской путь», — сказал он.