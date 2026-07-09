Во Владивостоке решили приватизировать помещения в исторической Миллионке

ИА PrimaMedia собрало мнения представителей культурного сообщества и получило официальный комментарий администрации Владивостока. В мэрии подчеркнули, что опубликованные изображения являются лишь частью мастер-плана и не представляют собой окончательный архитектурный проект. Позднее стало известно, что собственникам дома № 3а по улице Семёновской предстоит самостоятельно решить, согласны ли они на применение механизма комплексного развития территории. Для этого администрация инициировала проведение общего собрания жильцов, после которого, в случае положительного решения, будет объявлен аукцион по поиску инвестора и начнётся разработка проекта реконструкции.