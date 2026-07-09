Во Владивостоке решили приватизировать помещения в исторической Миллионке

История вокруг исторического квартала Миллионка во Владивостоке получила новое развитие. После общественной дискуссии о проекте комплексного развития территории (КРТ) администрация города внесла изменения в программу приватизации муниципального имущества на 2025−2026 годы. В перечень объектов, подлежащих приватизации, вошли три нежилых помещения в историческом доходном доме на улице Пограничной, 12а, расположенном в границах Миллионки.
Соответствующий муниципальный правовой акт № 231-МПА был принят Думой Владивостока 30 июня и опубликован на официальном портале правовой информации города.
Согласно документу, в программу приватизации включены три свободных нежилых помещения площадью 195, 20,4 и 26,3 кв. метра по адресу: улица Пограничная, 12а. В самом документе отдельно отмечается, что объект является памятником истории и культуры.
Речь идет о доходном доме начала XX века — одном из характерных зданий исторической Миллионки. Именно такие дома формировали уникальную городскую среду квартала: первые этажи занимали магазины, мастерские и различные заведения, верхние использовались под жильё и сдавались. Сегодня подобные здания считаются важной частью исторического облика старого Владивостока.
Пока в опубликованном документе не уточняется, с какой целью помещения включены в программу приватизации и какое будущее их ожидает. Редакция ИА PrimaMedia направит официальный запрос в администрацию Владивостока с просьбой разъяснить, что планируется разместить в этих помещениях после приватизации, кто сможет стать их новым собственником и каким образом принятое решение связано с дальнейшим развитием исторического квартала.
На эскизах новой Миллионки во Владивостоке исторический квартал не узнать: жители и эксперты бьют тревогу.
После публикации эскизов КРТ представители культурного сообщества выступили с критикой.
Напомним, ранее широкий общественный резонанс вызвали опубликованные администрацией Владивостока эскизы комплексного развития территории в историческом квартале Миллионка. Наибольшую дискуссию вызвал предполагаемый облик знаменитого двора-колодца на Семёновской, 3а. Представители культурного сообщества, экскурсоводы, историки и краеведы заявили, что представленные изображения не отражают историческую идентичность квартала и могут привести к утрате одного из главных символов старого Владивостока.
ИА PrimaMedia собрало мнения представителей культурного сообщества и получило официальный комментарий администрации Владивостока. В мэрии подчеркнули, что опубликованные изображения являются лишь частью мастер-плана и не представляют собой окончательный архитектурный проект. Позднее стало известно, что собственникам дома № 3а по улице Семёновской предстоит самостоятельно решить, согласны ли они на применение механизма комплексного развития территории. Для этого администрация инициировала проведение общего собрания жильцов, после которого, в случае положительного решения, будет объявлен аукцион по поиску инвестора и начнётся разработка проекта реконструкции.