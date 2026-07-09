Суд отклонил иск к экс-подрядчику обхода Новосибирска о взыскании 2,5 млрд

Арбитражный суд отклонил иск ФКУ «Сибуправтодор» к АО «Сибмост» на сумму 2,52 миллиарда рублей. Соответствующая запись появилась в картотеке дел.
Учреждение требовало взыскать с подрядчика убытки по контракту на возведение первого этапа Восточного обхода Новосибирска, который выполняли с 2013 по 2020 год. Судья вынес решение об отказе в удовлетворении требований истца в полном объеме.
Заявление поступило в суд в апреле 2026 года, а третьими лицами по делу привлекли прокуратуру Новосибирской области и компанию «Новосибирскавтодор».