Аналитики назвали регион с самыми высокими тратами на общепит

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Аналитики аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза» в новом исследовании, которое есть в распоряжении ТАСС, назвали регионы с наибольшими расходами на посещение кафе, ресторанов и заказ готовой еды в 2025 году. Лидером стал Санкт-Петербург — семья из трех человек в среднем тратила 8,9 тыс. рублей в месяц, что в 2,6 раза больше среднероссийского показателя.
На втором месте расположился Ханты-Мансийский автономный округ, где на питание вне дома тратили в среднем 7,3 тыс. рублей в месяц. Москва, ранее традиционно лидировавшая по этому показателю, оказалась лишь на третьей строчке рейтинга с результатом 7 тыс. рублей в месяц.
Также в пятерку вошли Московская область (5,8 тыс. рублей), Самарская область и Приморский край (по 5 тыс. рублей). Относительно высокий уровень расходов на питание вне дома наблюдался в Свердловской области (4,9 тыс. рублей), Новгородской области (4,8 тыс. рублей), Архангельской области (4,6 тыс. рублей) и Нижегородской области (4,3 тыс. рублей). Разрыв между регионами-лидерами и средним показателем по стране оставался существенным: даже замыкающая первую десятку Нижегородская область превышала общероссийский уровень на четверть.