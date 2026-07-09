Аналитики назвали регион с самыми высокими тратами на общепит

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Аналитики аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза» в новом исследовании, которое есть в распоряжении ТАСС, назвали регионы с наибольшими расходами на посещение кафе, ресторанов и заказ готовой еды в 2025 году. Лидером стал Санкт-Петербург — семья из трех человек в среднем тратила 8,9 тыс. рублей в месяц, что в 2,6 раза больше среднероссийского показателя.