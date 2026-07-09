Новак объявил об импорте нефтепродуктов в Россию с июля для стабилизации рынка

Вице-премьер Александр Новак на совещании президента с правительством заявил, что Россия с июля приступает к закупкам нефтепродуктов за границей. «В июле также начинаем импортные поставки нефтепродуктов и наращиваем дополнительные объёмы производства за счёт нефтепродуктов более низкого экологического класса», — сказал он. Это решение — часть мер по стабилизации внутреннего топливного рынка, отметил Новак.
Ранее, 30 июня, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил: если договорённости об импорте по приемлемым ценам будут достигнуты, это станет ещё одним шагом к нормализации обстановки.
При этом Кремль не будет раскрывать, с какими именно странами ведутся переговоры о возможных поставках. В правительстве рассчитывают, что дополнительные объёмы помогут сгладить дефицит на фоне летнего пика спроса и внеплановых ремонтов НПЗ.