Новак объявил об импорте нефтепродуктов в Россию с июля для стабилизации рынка

Вице-премьер Александр Новак на совещании президента с правительством заявил, что Россия с июля приступает к закупкам нефтепродуктов за границей. «В июле также начинаем импортные поставки нефтепродуктов и наращиваем дополнительные объёмы производства за счёт нефтепродуктов более низкого экологического класса», — сказал он. Это решение — часть мер по стабилизации внутреннего топливного рынка, отметил Новак.