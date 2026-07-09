Канатная дорога соединит Хабаровск и остров Большой Уссурийский

— Мы закладываем здесь фундамент международного логистического и туристического центра, но главное — создаем удобства для жителей. Строим надежный подъезд, чтобы добраться до острова было легко. В выходные сюда сможет приехать любая семья, чтобы хорошо провести время, ­­— отметил губернатор Дмитрий Демешин.