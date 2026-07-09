Канатная дорога соединит Хабаровск и остров Большой Уссурийский

На заседании градостроительного совета, которое возглавил первый зампред правительства Хабаровского края Сергей Абрамов, утвердили мастер-план развития Большого Уссурийского острова. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в документе закреплено в том числе расположение будущих объектов, которые должны стать точками притяжения для туристов.
По информации пресс-службы правительства Хабаровского края, мастер-план острова Большой Уссурийский соответствует единой концепции развития данной территории, которая была подписана президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином в мае 2024 года.
— Мы закладываем здесь фундамент международного логистического и туристического центра, но главное — создаем удобства для жителей. Строим надежный подъезд, чтобы добраться до острова было легко. В выходные сюда сможет приехать любая семья, чтобы хорошо провести время, — отметил губернатор Дмитрий Демешин.
Согласно деталям мастер-плана развития острова, самыми крупными объектами на острове станут филиал Национального центра «Россия» и Парк Дружбы — они появятся в районе бывшего военного городка. Кроме того, в центральной и восточной части Большого Уссурийского будут построены агропарк, ферма по выращиванию рыбы и глэмпинги.
Помимо этого, концепцией предусмотрено создание клубного отеля, яхт-клуба, парка аттракционов и торгового комплекса. Все объекты на острове соединят автомобильными дорогами. Не забудут и про необходимую инженерную инфраструктуру, а также защиту территорий от подтопления.
В соответствии с документом, развитие Большого Уссурийского острова будет происходить поэтапно — вплоть до 2035 года. На сегодняшний день уже готова земляная насыпь, благодаря чему стало возможно строительство международного пункта пропуска через государственную границу. Также ведётся строительство подъездной дороги.
— Эксперты утвердили мастер-план, но впоследствии документ будет уточняться в рамках совместной работы с китайской стороной. Отдельные проекты в мастер-плане были зафиксированы ранее, их реализация уже идёт, — прокомментировал первый зампред правительства края Сергей Абрамов.
В ходе заседания градостроительного совета Сергей Абрамов также поручил профильным ведомствам учесть в документе строительство канатной дороги между островом Большой Уссурийский и территорией «Хабаровск-Сити». Работать над реализацией проекта будут Минстрой региона, КРДВ и АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края».