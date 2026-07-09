«Электромашина» создаст зарядную электростанцию мощностью 240 кВт

В 2026 году на выставке «Иннопром» концерн впервые представил широкой публике опытный образец автономной мобильной платформы «Элли» в версии с модулем «роботизированный манипулятор». Она интегрирована в единый комплекс с зарядной электростанцией «Элли», благодаря чему процесс подзарядки беспилотного транспорта на производстве может быть автоматизирован.