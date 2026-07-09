«Электромашина» создаст зарядную электростанцию мощностью 240 кВт

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. НПО «Электромашина» (входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех») планирует изготовить опытный образец зарядной электростанции «Элли» усиленной мощности — 240 кВт — в 2027 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе концерна на полях Международной промышленной выставки «Иннопром-2026».
«В настоящее время на предприятии разрабатывается зарядная электростанция мощностью 240 кВт. Планируемый срок реализации проекта — начало 2027 года», — рассказали в пресс-службе.
В 2026 году на выставке «Иннопром» концерн впервые представил широкой публике опытный образец автономной мобильной платформы «Элли» в версии с модулем «роботизированный манипулятор». Она интегрирована в единый комплекс с зарядной электростанцией «Элли», благодаря чему процесс подзарядки беспилотного транспорта на производстве может быть автоматизирован.
16-я Международная промышленная выставка «Иннопром» проводится с 6 по 9 июля в Екатеринбурге. Страна-партнер — Республика Индонезия. Организаторы — Министерство промышленности и торговли РФ и правительство Свердловской области. Оператор — компания «Формика ивент».
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