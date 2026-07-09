Принято решение о повышении всех пенсий в России

Россиянам каждый год индексируют пенсии. Этот процесс происходит в несколько этапов. Точные сроки повышений будут определены с учетом экономической ситуации в государстве. При этом в новом году точно увеличат все виды пенсий: страховые, социальные и накопительные. Об этом оповестила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец в диалоге с РИА Новости.