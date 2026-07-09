Принято решение о повышении всех пенсий в России

Россиянам каждый год индексируют пенсии. Этот процесс происходит в несколько этапов. Точные сроки повышений будут определены с учетом экономической ситуации в государстве. При этом в новом году точно увеличат все виды пенсий: страховые, социальные и накопительные. Об этом оповестила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец в диалоге с РИА Новости.
По словам эксперта, в 2027 году также произведут перерасчет пенсий военным и работающим гражданам. Сроки повышения выплат могут быть скорректированы. Так, в 2027 году вместо одной индексации 1 января предусмотрены два этапа. Повышения ожидаются в феврале и апреле.
«Все виды пенсий повышаются ежегодно в обязательном порядке, размеры зависят от вида пенсий. Итоговый размер повышения будет определен после оценки экономической ситуации», — проинформировала Людмила Иванова-Швец.
Доцент сообщила, что порядок индексации социальных пенсий останется прежним. В 2027 году их повышение, как и ранее, ожидается в апреле. Планируется также перерасчет доплат для бывших шахтеров и летчиков.
В этом августе также будут пересчитаны накопительные пенсии россиян. Этот процесс начнется с 1 августа. Прибавка для многих пенсионеров составит 17,3%. Для некоторых россиян пенсии вырастут на 19,3%. Как рассказала депутат Госдумы Екатерина Стенякина, повышенный коэффициент предусмотрен для определенной категории граждан. Это касается тех, кто формировал накопления добровольно.
Между тем в июне вступил в силу приказ, изменяющий перечень документов для получения пенсий. Правила позволяют упростить процедуру назначения выплат. Как рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, изменения коснулись страховых, накопительных и государственных пенсий. Так, процессы теперь автоматизированы. Социальный фонд самостоятельно запрашивает данные о стаже и заработке. Дополнительные документы потребуются при отсутствии сведений в государственных базах. В другом случае самостоятельно ничего делать не нужно.