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Россияне активно скупают иностранную валюту

В июне 2026 года россияне приобрели иностранную валюту на общую сумму в 135 миллиардов рублей, следует из свежего аналитического доклада Банка России о рисках финансовых рынков.

Источник: ДЕЙТА

Несмотря на то, что по сравнению с предыдущим месяцем граждане несколько умерили свои аппетиты к покупке долларов и евро, июньский показатель существенно превысил среднегодовой уровень за последние двенадцать месяцев, который составлял 85 миллиардов рублей, сообщает ИА DEITA.RU.

Статистические данные регулятора демонстрируют высокую волатильность потребительского интереса к валютным сбережениям при взгляде на более широкую дистанцию.

Для сравнения, в июне 2024 года объем нетто-покупок находился на сопоставимой отметке в 137 миллиардов рублей, тогда как в аналогичный период прошлого, 2025 года, он был почти вдвое ниже — всего 77,9 миллиарда.

Таким образом, текущие показатели свидетельствуют о возвращении граждан к стратегии активного накопления валюты после прошлогоднего спада.

Аналитики финансового сектора связывают этот всплеск спроса с недавним ослаблением курса рубля.

После нескольких месяцев уверенного укрепления национальной валюты ее курс скорректировался вниз, вернувшись к средним значениям последних двенадцати месяцев.

Подобная динамика традиционно воспринимается населением как сигнал к конвертации рублевых накоплений для защиты их от потенциального обесценивания.

В результате с начала текущего года совокупный объем приобретенной физическими лицами иностранной валюты достиг отметки в 426 миллиардов рублей.

Стоит отметить, что итоговая цифра оказалась значительно скромнее показателей двух предыдущих лет: за первые шесть месяцев 2024-го россияне купили валюты на 902 миллиарда, а в 2025-м — на 464 миллиарда.

Столь существенная разница объясняется тем, что в начале нынешнего года доминировала обратная тенденция — граждане массово продавали доллары и евро, фиксируя прибыль.

При этом поведение частных инвесторов выглядит противоречиво.

На фоне повышенного спроса на наличную валюту банковский сектор зафиксировал чистый отток средств со срочных валютных депозитов, составивший в июне внушительные 96,9 миллиарда рублей.

Это указывает на то, что население предпочитает хранить сбережения непосредственно в наличной форме или переводит их на обычные расчетные счета ради сохранения мгновенной ликвидности.

Граждане опасаются возможных ограничений на снятие средств или введения новых комиссий за обслуживание счетов в иностранных денежных единицах, поэтому отказываются от размещения денег на банковских вкладах даже в ущерб получению процентного дохода.

Эксперты отмечают, что такая модель поведения характерна для периодов повышенной экономической неопределенности, когда доверие к банковской системе уступает место желанию держать активы под личным контролем.