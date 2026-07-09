Бестраншейный ремонт сетей внедрят в ДНР

Такое оборудование было представлено на выставке в Екатеринбурге. Данная технология позволяет продлевать срок службы инженерных коммуникаций до 50 лет, значительно сокращает сроки проведения ремонтных работ и исключает необходимость масштабных раскопок. «Учитывая высокую степень износа наших сетей эта технология наверняка будет востребована нашими коммунальщиками», — отметил Андрей Чертков.