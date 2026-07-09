Бестраншейный ремонт сетей внедрят в ДНР

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ДНР протестируют технологию бестраншейного ремонта коммунальных сетей с последующим широким внедрением.
Заявил премьер-министр Республики Андрей Чертков.
Такое оборудование было представлено на выставке в Екатеринбурге. Данная технология позволяет продлевать срок службы инженерных коммуникаций до 50 лет, значительно сокращает сроки проведения ремонтных работ и исключает необходимость масштабных раскопок. «Учитывая высокую степень износа наших сетей эта технология наверняка будет востребована нашими коммунальщиками», — отметил Андрей Чертков.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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