OneTwoTrip выяснил, в каких населенных пунктах россияне стали дольше отдыхать

«Среди зарубежных направлений рекордный рост продолжительности проживания зафиксирован в греческих Салониках. Среднее время пребывания в отелях города выросло на 275% — с 1,7 дня в 2025 году до 6,3 дня в 2026 году. Второе место заняла столица Турции Анкара, где показатели увеличились на 162%, поднявшись с 1,9 до 5,1 дня. На третьей строчке расположился итальянский Римини: здесь путешественники теперь останавливаются в среднем на 6,1 дня вместо прежних 2,7 дня, что означает рост на 125%», — рассказали в компании.