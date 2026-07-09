Роскачество представило «Золотой список» из шести безопасных товаров

Роскачество представило изданию «Царьград» часть своего Золотого списка — шесть товаров, которые эксперты признали высококачественными и безопасными. В молочной категории отличилась сметана 20% от омского бренда «Любимое молоко». Лабораторные испытания подтвердили её безопасность, отсутствие консервантов и растительных жиров, а пищевая ценность полностью совпала с заявленной. «Данный товар признан высококачественным, так как он соответствовал не только обязательным требованиям законодательства, но и опережающему стандарту Роскачества», — сообщили в ведомстве. Антибиотиков, тяжёлых металлов, меламина и крахмала в продукте не нашли.
Вторым в списке стал биойогурт с клубникой «Снежок» от новгородского производителя «Лактис». Он тоже соответствует опережающему стандарту. В нём не обнаружили цезия, стронция, радионуклидов, пестицидов и антибиотиков. «В продукте достаточное количество молочнокислых микроорганизмов. Это значит, что йогурт будет полезным», — отметили специалисты. Среди напитков Роскачество выделило три товара ТМ «Черноголовка»: питьевую негазированную воду, воду для детского питания «Черноголовка Бэйби» и сильногазированный лимонад «Тархун». Все они производятся в Московской области.
В гигиеническом разделе представлена только зубная паста President White. Она нетоксична, не содержит опасных доз тяжёлых металлов. Очищающее действие пасты оценено в 62,7%, противовоспалительное — в 59,3%, отбеливающее — в 16,8%, способность уменьшать кровоточивость дёсен — в 64,4%. «Паста не оказывает раздражающего действия и не вызывает аллергии. Ее pH соответствует установленным нормам, а значит, она не нарушит кислотно-щелочной баланс полости рта и не навредит эмали зубов. Паста не содержит в качестве подсластителей сахарозы и других легкоусвояемых углеводов», — пояснили в Роскачестве.