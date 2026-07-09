Роскачество представило «Золотой список» из шести безопасных товаров

В гигиеническом разделе представлена только зубная паста President White. Она нетоксична, не содержит опасных доз тяжёлых металлов. Очищающее действие пасты оценено в 62,7%, противовоспалительное — в 59,3%, отбеливающее — в 16,8%, способность уменьшать кровоточивость дёсен — в 64,4%. «Паста не оказывает раздражающего действия и не вызывает аллергии. Ее pH соответствует установленным нормам, а значит, она не нарушит кислотно-щелочной баланс полости рта и не навредит эмали зубов. Паста не содержит в качестве подсластителей сахарозы и других легкоусвояемых углеводов», — пояснили в Роскачестве.