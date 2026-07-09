Месяц добрых дел объявил Сбер в Красноярске в преддверии Всероссийского слёта волонтёров

«Сбер активно развивает своё волонтёрское движение, организует собственные мероприятия и присоединяется к активностям партнёров на общее благое дело для жителей нашего региона. Мы готовы делиться своей экспертизой с теми, кто только встает на путь волонтёрства. Так в конце июля у нас запланирован круглый стол с рядом компаний на данную тему. Кроме того, мы активно готовимся к III Всероссийскому слёту волонтёров Сбера, который состоится в Красноярске с 7 по 9 августа и объявляем по этому случаю месяц добрых дел. Весь июль наши волонтёры будут помогать в благоустройстве городского пространства, посещать приюты для животных, заботиться о людях с ограниченными возможностями здоровья», — отметил управляющий Красноярским отделением Сбера Александр Нуйкин.