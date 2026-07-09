Месяц добрых дел объявил Сбер в Красноярске в преддверии Всероссийского слёта волонтёров

Волонтёры Красноярского отделения Сбера приняли участие в акции «Сохраним Каштаковский маршрут». Активность вошла в копилку месяца добрых дел, приуроченного к III Всероссийскому слету волонтёров Сбера, который состоится в начале августа.
Под руководством сотрудников нацпарка «Красноярские столбы» активисты занимались обустройством территории на Каштаковском маршруте — от Центральных Столбов до Фанпарка «Бобровый лог».
Кроме того, команда Сбера посетила Центр научного волонтёрства Норникеля, открытие которого приурочили к 100-летию нацпарка «Красноярские столбы». Это первый в России многофункциональный объект подобного рода, созданный на базе особо охраняемой природной территории. Он призван объединить усилия корпоративных волонтёров, коммерческих структур, НКО, сотрудников нацпарка и учёных.
В рамках открытия Центра состоялась дискуссия «Люди, дело и место: как волонтёры меняют территории». Участники обсудили практики корпоративного волонтёрства в крупных компаниях региона и наметили план совместных действий.
«Сбер активно развивает своё волонтёрское движение, организует собственные мероприятия и присоединяется к активностям партнёров на общее благое дело для жителей нашего региона. Мы готовы делиться своей экспертизой с теми, кто только встает на путь волонтёрства. Так в конце июля у нас запланирован круглый стол с рядом компаний на данную тему. Кроме того, мы активно готовимся к III Всероссийскому слёту волонтёров Сбера, который состоится в Красноярске с 7 по 9 августа и объявляем по этому случаю месяц добрых дел. Весь июль наши волонтёры будут помогать в благоустройстве городского пространства, посещать приюты для животных, заботиться о людях с ограниченными возможностями здоровья», — отметил управляющий Красноярским отделением Сбера Александр Нуйкин.
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