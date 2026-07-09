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В Хабаровск для летных испытаний прибыли самолеты Ил-96

Опытные самолеты Ил-96−400М и Ил-96−300 совершили перелет в аэропорт Хабаровска.

Источник: "Российская газета"

Опытные самолеты Ил-96−400М и Ил-96−300 совершили перелет в аэропорт Хабаровска.

«Здесь специалисты АО “Ил” выполнят серию полетов, направленных на оценку работы нового бортового оборудования и модернизированных систем самолетов», — сообщили в минпромторге Хабаровского края.

Опытный образец российского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ил-96−400М совершил первый полет в 2023 году. Воздушное судно является модернизированной версией Ил-96−300. Оно отличается удлиненным на 9,35 метра фюзеляжем, более мощными двигателями ПС-90А1 и вмещает до 370 пассажиров.

Ил-96−400М оснащен навигационной системой российского производства, соответствующей требованиям к навигационному оборудованию широкофюзеляжных лайнеров, совершающих полеты в Европейской общей авиационной зоне, а также над безориентирной местностью.