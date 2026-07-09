В Хабаровск для летных испытаний прибыли самолеты Ил-96

Опытный образец российского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ил-96−400М совершил первый полет в 2023 году. Воздушное судно является модернизированной версией Ил-96−300. Оно отличается удлиненным на 9,35 метра фюзеляжем, более мощными двигателями ПС-90А1 и вмещает до 370 пассажиров.