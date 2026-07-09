Инвестиционный комитет ДНР принял решения

Поддержали четыре проекта, которые дадут импульс развитию наших городов. В фокусе внимания — развитие Донецко-Макеевской агломерации, строительство многоквартирных домов. В Донецке застройщик уже в третьем квартале текущего года приступит к строительству современного жилого комплекса. В Макеевке инвестор построит жилой квартал с благоустройством территории. Также приняли решение о размещении на Инвестиционном портале ДНР нового предложения для инвесторов по созданию спортивного центра в одном из бизнес-центров Донецка.