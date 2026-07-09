Инвестиционный комитет ДНР принял решения

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жилищное строительство в Донецке, Макеевке и Мариуполе, размещение инвестиционного предложения о создании спортивного центра в столице ДНР на Инвестиционном портале: прошло очередное заседание Инвесткомитета.
Поддержали четыре проекта, которые дадут импульс развитию наших городов. В фокусе внимания — развитие Донецко-Макеевской агломерации, строительство многоквартирных домов. В Донецке застройщик уже в третьем квартале текущего года приступит к строительству современного жилого комплекса. В Макеевке инвестор построит жилой квартал с благоустройством территории. Также приняли решение о размещении на Инвестиционном портале ДНР нового предложения для инвесторов по созданию спортивного центра в одном из бизнес-центров Донецка.
Выверенная и слаженная работа всех ведомств, прописанные четкие шаги для бизнеса значительно сокращают сроки между моментом появления проекта и его реализацией. Будем и дальше поддерживать инвесторов, которые делают жизнь наших жителей комфортной и благоустроенной.
Об это сообщил ТГ-канал Дениса Пушилина.
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