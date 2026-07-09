Каждый пятый опрошенный россиянин хотел бы снова провести целый день на озере

Аналитики ретейлера отметили, что в вечном противостоянии с дыней арбуз уверенно удерживает лидерство. Так, среди бахчевых культур арбузы приобретают почти в 1,5 раза чаще, чем дыни, а за год спрос на них вырос на 35%. Особой популярностью пользуются плоды весом 5−7 кг, при этом одним из заметных трендов сезона стали мини-арбузы. Результаты опроса подтверждают эту тенденцию: практически каждую неделю их покупают 18% респондентов, еще 20% — раз в две недели, а 4% — два-три раза в неделю. При этом 28% участников исследования пробуют арбузы лишь пару раз за сезон, 14% вовсе не покупают их, а 7% предпочитают дыни.