Каждый пятый опрошенный россиянин хотел бы снова провести целый день на озере

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Каждый пятый (21%) опрошенный совершеннолетний житель России хотел бы снова провести целый день, купаясь в речке или озере. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования онлайн-ретейлера «Самокат» и медиахолдинга Rambler&Co. В опросе приняли участие 2 030 респондентов от 18 до 60 лет.
«Каждый пятый россиянин (21%) хотел бы снова провести целый день, купаясь в реке или озере. Еще по 19% респондентов отметили, что мечтают вновь поиграть во дворе до позднего вечера или побывать в деревне у бабушки с дедушкой. 13% хотели бы снова отправиться в летний лагерь и заводить новые знакомства, еще почти столько же (12%) — повторить семейное путешествие. При этом 16% признались, что лето во взрослом возрасте им нравится больше», — сказано в тексте.
Главными ассоциациями с летним сезоном опрошенные россияне назвали отпуск (21%), поездки на море (18%) и отдых на даче (17%). Каждый десятый (10%) связывает лето с пикниками и природой, столько же (10%) — с закатами и рассветами. Долгие прогулки отмечают 9%, а занятия спортом на свежем воздухе — 5%. Остальные 10% выбрали другие личные моменты, рассказали аналитики.
Неотъемлемой частью летних воспоминаний остаются и сезонные вкусы. Так, главным гастрономическим символом лета россияне назвали ягоды — клубнику, малину и черешню: их выбрали 40% участников исследования. На втором месте оказался арбуз (29%). В топ попали также шашлык (8%), мороженое (5%) и свежая зелень (5%), свидетельствуют результаты исследования.
По данным «Самоката», в категории свежих ягод с 1 по 30 июня 2026 года относительно аналогичного периода 2025 года вырос спрос на голубику (+130%), малину (+41%) и клубнику (+13%). Пользователи также покупают протертые ягоды: заказы в этой категории увеличились на 9% год к году, а фаворитами стали брусника (+56%), черная смородина (+47%), малина (+43%) и облепиха (+39%).
Аналитики ретейлера отметили, что в вечном противостоянии с дыней арбуз уверенно удерживает лидерство. Так, среди бахчевых культур арбузы приобретают почти в 1,5 раза чаще, чем дыни, а за год спрос на них вырос на 35%. Особой популярностью пользуются плоды весом 5−7 кг, при этом одним из заметных трендов сезона стали мини-арбузы. Результаты опроса подтверждают эту тенденцию: практически каждую неделю их покупают 18% респондентов, еще 20% — раз в две недели, а 4% — два-три раза в неделю. При этом 28% участников исследования пробуют арбузы лишь пару раз за сезон, 14% вовсе не покупают их, а 7% предпочитают дыни.