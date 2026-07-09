В системе «Сделано на Дону» впервые сертифицированы банковские услуги

«Центр-инвест» на сегодняшний день один из крупнейших региональных банков России, в котором обслуживается свыше полутора миллионов клиентов, включая 46 тысяч счетов предприятий. Он занимает 4-е место в стране по объему выданных кредитов представителям малого и среднего бизнеса (МСБ) и 11-е место по величине ипотечного портфеля в рэнкингах агентства «Эксперт РА» за 2025 год. Банк «Центр-инвест» занимает 35-е место в рейтинге надежных банков России по версии Forbes. В 2026 году аналитическое Кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг банку «Центр-инвест» до уровня А+(RU) прогноз «стабильный».