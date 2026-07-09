В системе «Сделано на Дону» впервые сертифицированы банковские услуги

Директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Гелас вручила свидетельство о присвоении знака соответствия системы добровольной сертификации «Сделано на Дону» руководству банка «Центр-инвест». Он стал первой кредитной организацией в Ростовской области, успешно прошедшей процедуру добровольной сертификации.
«Мы рады приветствовать в нашей системе “Сделано на Дону” первого представителя банковского сектора, — отметила в поздравительном слове директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Гелас. — Для региона это сигнал: донской бизнес может доверять местным финансовым институтам, которые несут ответственность перед жителями области наравне с производителями продуктов или товаров и готовы продвигать этот проект».
Напомним, что система добровольной сертификации «Сделано на Дону» действует в Ростовской области с 2013 года и объединяет предприятия, чья продукция, услуги и системы управления соответствуют строгим требованиям качества.
«40% обладателей сертификата “Сделано на Дону” — это клиенты банка “Центр-инвест”, — сообщил во время мероприятия научный руководитель банка “Центр-инвест”, д. э. н., профессор Василий Высоков. — Для нас этот сертификат — публичное обязательство перед нашими клиентами и партнёрами соблюдать самые строгие стандарты обслуживания и финансовой устойчивости. Мы гордимся тем, что наш банк, созданный на донской земле, теперь официально признан эталоном регионального финансового рынка, и продолжим инвестировать в развитие местного бизнеса и поддерживать экономику Ростовской области».
Во время экскурсии по центральному филиалу банка было отмечено, что «Центр-инвест» принимает активное участие в модернизации сельского хозяйства юга России, занимает лидирующие позиции в России в кредитовании проектов женского, молодежного, социального предпринимательства, трансформации бизнеса, кредитования энергоэффективных проектов, ремонтов многоквартирных домов, розничном кредитовании.
«Центр-инвест» на сегодняшний день один из крупнейших региональных банков России, в котором обслуживается свыше полутора миллионов клиентов, включая 46 тысяч счетов предприятий. Он занимает 4-е место в стране по объему выданных кредитов представителям малого и среднего бизнеса (МСБ) и 11-е место по величине ипотечного портфеля в рэнкингах агентства «Эксперт РА» за 2025 год. Банк «Центр-инвест» занимает 35-е место в рейтинге надежных банков России по версии Forbes. В 2026 году аналитическое Кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг банку «Центр-инвест» до уровня А+(RU) прогноз «стабильный».
В добровольной системе сертификации «Сделано на Дону» были сертифицированы услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере.
«В целом на сегодня в системе зарегистрировано более 180 участников, — подчеркнула Ирина Гелас. — Действующими является 345 сертификатов почти на 4450 наименований продукции и услуг».
Среди участников системы «Сделано на Дону».
— 144 производителей продукции, в том числе 55 — продовольственной продукции и 89 — промышленной;
— 11 участников — предприятия общественного питания, включающие 25 объектов;
— 29 участников, оказывающих бытовые и иные услуги;
— два участника, оказывающие туристические и экскурсионные услуги (предприятия являются производителями продукции, а также имеют сертификат на услуги).
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.