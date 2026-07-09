Нацбанк и Правительство приняли важные решения по кредитам, бизнесу и инфляции

«Реализованный совместно с АРРФР комплекс мер позволил остановить сверхнормативный рост беззалоговых кредитов, который выступал одним из драйверов инфляции. При этом мы действуем максимально взвешенно. На данный момент, на основе анализа результата уже принятых мер, мы приняли совместное решение отказаться от ужесточения требований по КДН и КДД, а также не снижать ГЭСВ по ипотеке. Кроме того, совокупный спрос в экономике сейчас поддерживается за счет позитивного тренда в инвестициях, где более 70% вложений уже приходятся на частный сектор», — заявил глава Нацбанка.