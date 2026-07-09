Нацбанк и Правительство приняли важные решения по кредитам, бизнесу и инфляции

Напротив — в Правительстве, Национальном Банке и финансовом регуляторе уверены, что экономика переходит к более устойчивой модели роста, где главным драйвером должны стать производство, инвестиции и малый бизнес, а не кредиты на покупки.
Именно эти вопросы стали ключевыми на совместной встрече представителей Правительства, Национального Банка, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» и экспертного сообщества, передает DKNews.kz.
Экономика растет, несмотря на охлаждение потребительского рынка.
По данным, представленным на встрече, за январь-май 2026 года экономика Казахстана выросла на 3,7 процента, а ненефтяной сектор прибавил 5 процентов. Особенно заметный рост показали строительство (13,4 процента) и обрабатывающая промышленность (9 процентов). Основной вклад обеспечили машиностроение, химическая отрасль, производство готовых металлических изделий и продуктов питания.
Одновременно инфляция продолжает замедляться. По итогам первого полугодия годовой показатель составил 10,3 процента.
Эксперты отмечают, что экономика постепенно меняет структуру роста: влияние потребительского кредитования снижается, а инвестиции и промышленность становятся все более значимыми источниками развития.
Почему кредиты начали выдавать медленнее.
Вице-премьер — министр национальной экономики Серик Жумангарин заявил, что нынешнее охлаждение рынка является закономерным процессом.
«Сегодня мы наблюдаем разнонаправленные процессы в различных секторах экономики. Темпы потребительского кредитования начали замедляться еще в 2024 году, последовательно снижается и динамика беззалоговых займов. Как следствие, автомобильный рынок, бытовая техника, электроника, сфера услуг и ремонтного строительства переходят к объективной стабилизации после периода ускоренного роста».
По его словам, причиной стали сразу несколько факторов. Это и макропруденциальные меры, действующие с 2025 года, и естественное насыщение рынка.
«Потребительское кредитование не создает принципиально нового спроса, а лишь переносит его во времени. При этом сегодня особенно важно придерживаться дифференцированного подхода: ограничивая перегретые потребительские сегменты, одновременно создавать условия для развития отраслей, формирующих долгосрочный экономический рост. Жилищное строительство, качественная ипотека и автомобильная промышленность остаются важными точками роста, обеспечивая развитие смежных производств и сервисов. Главная задача Правительства — повышение производительности труда и рост реальных доходов граждан в ключевых секторах экономики», — подчеркнул Жумангарин.
Нацбанк: ужесточения пока не будет.
Председатель Национального Банка Тимур Сулейменов отметил, что внутренний спрос в стране остается стабильным, поэтому дополнительных мер по его стимулированию сейчас не требуется.
По его словам, замедление потребительского кредитования — это ожидаемый результат политики по снижению закредитованности населения и борьбе с инфляцией.
«Реализованный совместно с АРРФР комплекс мер позволил остановить сверхнормативный рост беззалоговых кредитов, который выступал одним из драйверов инфляции. При этом мы действуем максимально взвешенно. На данный момент, на основе анализа результата уже принятых мер, мы приняли совместное решение отказаться от ужесточения требований по КДН и КДД, а также не снижать ГЭСВ по ипотеке. Кроме того, совокупный спрос в экономике сейчас поддерживается за счет позитивного тренда в инвестициях, где более 70% вложений уже приходятся на частный сектор», — заявил глава Нацбанка.
Фактически это означает, что в ближайшее время новых ограничений по ипотеке и ряду других кредитных инструментов вводить не планируется.
Что происходит с проблемными кредитами.
Заместитель председателя АРРФР Даурен Салимбаев заверил, что качество новых кредитов остается стабильным.
По его словам, рост объема проблемных кредитов категории NPL 90+ связан прежде всего с накопленным портфелем прошлых лет и не отражает текущую ситуацию.
«Рост общего объема остатков NPL 90+ является накопительным показателем прошлых периодов и не отражает качество вновь выдаваемых займов. Мы ориентируемся на дефолт-рейт, который по беззалоговым кредитам физлиц находится на контролируемом уровне в 1,5%. В корпоративном секторе и МСБ также не фиксируется системного ухудшения портфелей».
Одновременно регулятор продолжает стимулировать кредитование бизнеса. Для банков уже снижены требования по риск-взвешиванию кредитов малому и среднему бизнесу, что позволяет высвободить дополнительный капитал для финансирования предприятий.
Маркетплейсы и рассрочки попадут под новые правила.
Отдельной темой встречи стало стремительное развитие электронной торговли.
По данным участников обсуждения, объем электронной розницы в Казахстане уже достиг 3,77 триллиона тенге. Вместе с этим крупнейшие маркетплейсы постепенно начинают выполнять функции, схожие с банковскими, активно развивая сервисы рассрочки и встроенного финансирования.
Именно поэтому Нацбанк и АРРФР подготовили законодательные поправки, регулирующие рынок BNPL («покупай сейчас — плати потом»).
Если при покупке участвует сторонняя финансовая организация, на нее будут распространяться требования по защите прав потребителей независимо от того, имеет ли она банковскую лицензию.
Кроме того, государственные органы намерены выработать единые правила регулирования маркетплейсов, чтобы исключить скрытые комиссии, усилить защиту покупателей и обеспечить прозрачное распределение финансовых рисков.
Главный приоритет — кредиты для бизнеса.
Практически все участники встречи сошлись во мнении, что дальнейший рост экономики должен обеспечиваться не расширением потребительского кредитования, а финансированием предприятий.
Особый акцент сделан на развитии малого и среднего бизнеса, который сегодня обеспечивает около 40 процентов занятости в стране.
В этой связи государство намерено активнее использовать инструменты холдинга «Байтерек» и фонда «Даму» для финансирования производственных проектов.
При этом участники подчеркнули: государственная поддержка должна быть адресной и предоставляться только эффективным проектам.
Также было заявлено о необходимости отказаться от бессрочных налоговых льгот. Государственные преференции, по мнению участников встречи, должны предоставляться инвесторам только при наличии встречных обязательств — локализации производства, прозрачной отчетности и реального вклада в экономику.
Что будет дальше.
По итогам обсуждения Правительство, Национальный Банк и финансовый регулятор договорились продолжить совместную настройку макроэкономической политики, ориентируясь на актуальные экономические показатели.
Следующим шагом станет отдельная встреча с холдингом «Байтерек» и банками второго уровня, где планируется обсудить вопросы финансирования проектов в различных отраслях экономики.
Главный вывод встречи оказался однозначным: ставка делается не на искусственное разогревание потребительского спроса, а на увеличение производства, инвестиционной активности, повышение производительности труда и устойчивый рост экономики. Именно эти направления власти считают основой для долгосрочного развития Казахстана.