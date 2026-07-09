Нефтяники «РН-Ванкор» присоединились к празднованию Дня семьи, любви и верности

Для «Роснефти» забота о благополучии сотрудников и членов их семей является одним из ключевых приоритетов компании. На предприятиях действуют меры социальной поддержи, направленные на укрепление института семьи и поддержку многодетных родителей. В социальный пакет входят программы по оздоровлению и отдыху персонала, развитию физической культуры и спорта сотрудников и их семей, предоставлению образовательных займов и негосударственного пенсионного обеспечения.