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Нефтяники «РН-Ванкор» присоединились к празднованию Дня семьи, любви и верности

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В России отметили День семьи, любви и верности. Праздничные мероприятия прошли по всей стране в рамках объявленного Президентом Года единства народов России.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В России отметили День семьи, любви и верности. Праздничные мероприятия прошли по всей стране в рамках объявленного Президентом Года единства народов России.

В рамках инициатив, приуроченных к празднику, сотрудники компаний НК «Роснефть» и члены их семей организовали многочисленные акции по всей стране — спортивные турниры, волонтерские инициативы и познавательные экскурсиях по родным местам.

В Красноярске профсоюз «РН-Ванкор» провел летний фестиваль семейного спорта и творчества, посвященный Дню любви, семьи и верности. Масштабное мероприятие объединило более 500 сотрудников предприятия и их детей.

13 семей из разных городов страны — Красноярска, Омска, Томска, Тюмени и Нефтекамска соревновались в плавании, прыжках в длину, семейной эстафете, а также на силовой станции, выполняя подтягивания, отжимания и упражнения на пресс. Для гостей и болельщиков фестиваля работали спортивные и интерактивные локации — силомер, перетягивание каната, ГТО, футбол, стритбол и флорбол (разновидность хоккея с мячом).

Кроме того, в рамках экологической акции участники мероприятия высадили декоративные кустарники — гортензии. Завершился фестиваль концертом с творческими номерами нефтяников «РН-Ванкор» и их детей.

Для «Роснефти» забота о благополучии сотрудников и членов их семей является одним из ключевых приоритетов компании. На предприятиях действуют меры социальной поддержи, направленные на укрепление института семьи и поддержку многодетных родителей. В социальный пакет входят программы по оздоровлению и отдыху персонала, развитию физической культуры и спорта сотрудников и их семей, предоставлению образовательных займов и негосударственного пенсионного обеспечения.

Нефтяная компания системно поддерживает многодетные семьи — в Обществах Группы действуют дополнительные оплачиваемые отпуска и выплаты в связи с рождением ребенка. Благодаря корпоративной ипотечной программе на конец 2025 года свои жилищные условия улучшили почти 15 тыс. семей.

Именно семья является надежной опорой, источником вдохновения и поддержки, которые помогают достигать профессиональных высот. Праздник День семьи, любви и верности напоминает о важности семейных ценностей, символизирует уважение к традициям и культуре страны.