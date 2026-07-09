В Красноярске запустили систему экомониторинга на базе ИИ

МТС совместно с Министерством экологии Красноярского края внедрила в городе систему непрерывного контроля атмосферного воздуха на основе искусственного интеллекта. Платформа объединяет данные с малогабаритных постов наблюдения в разных районах — на Взлётке, в Кубеково и других локациях, а также от промышленных предприятий.