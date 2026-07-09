В Красноярске запустили систему экомониторинга на базе ИИ

МТС совместно с Министерством экологии Красноярского края внедрила в городе систему непрерывного контроля атмосферного воздуха на основе искусственного интеллекта. Платформа объединяет данные с малогабаритных постов наблюдения в разных районах — на Взлётке, в Кубеково и других локациях, а также от промышленных предприятий.
Система в реальном времени фиксирует концентрацию газов, частиц, температуру, давление, влажность, скорость и направление ветра. Она контролирует соблюдение допустимых норм, выявляет превышения и автоматически предупреждает о рисках. Кроме того, платформа прогнозирует рассеивание загрязняющих веществ на 48 часов вперёд с учётом трёх режимов выбросов.
«Решение входит в реестр ИИ-решений Минпромторга России и не имеет аналогов. Лицензия Росгидромета подтверждает экологическую экспертизу МТС», — отметил директор компании в Красноярском крае Сергей Егошин.
В министерстве экологии подчеркнули, что новые технологии позволяют совершенствовать экологический контроль и оперативно реагировать на изменения. Ранее МТС уже внедрила в Красноярске «умную» систему выявления стихийных свалок, которая помогла снизить нарушения на площадках ТКО.