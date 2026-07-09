Долгий ремонт вокзала Алматы-1: в Минтрансе сделали заявление о ходе реконструкции

В ноябре прошлого года пассажиры поездов обратили внимание на неудовлетворительное состояние железнодорожного вокзала Алматы-1, сравнив его с «пострадавшим от бомбежки». В ответ КТЖ заявила о полной модернизации и повышении сейсмоустойчивости вокзала.