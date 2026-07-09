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Долгий ремонт вокзала Алматы-1: в Минтрансе сделали заявление о ходе реконструкции

В Министерстве транспорта сообщили о том, что на реконструкции железнодорожного вокзала Алматы-1 задействовано более 500 специалистов, но готовность пока составляет 40%, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

На железнодорожном вокзале Алматы-1 активно ведутся строительно-монтажные работы. В проекте задействовано более 500 специалистов, которые работают круглосуточно в двухсменном режиме.

На данный момент строительная готовность объекта составляет 40%. Уже выполнены следующие работы:

  • устройство ливневой канализации с кровли;

  • наружный демонтаж;

  • демонтаж наружных витражей и инженерных сетей;

  • устройство платформы островного перрона;

  • монтаж временных сетей электроснабжения.

Продолжаются работы по:

  • устройству кровли;

  • усилению металлического каркаса;

  • монтажу инженерных сетей, систем отопления, вентиляции и автоматического пожаротушения;

  • возведению внутренних стен и перегородок.

Параллельно ведется оснащение объекта современным технологическим оборудованием, поставка и монтаж наружных и внутренних витражных систем, а также комплектация лифтовым и эскалаторным оборудованием.

Реконструкция вокзала Алматы-1 направлена на улучшение эстетических и функциональных качеств объекта, повышение общего уровня комфорта и качества обслуживания пассажиров в соответствии с современными требованиями транспортной инфраструктуры.

В ноябре прошлого года пассажиры поездов обратили внимание на неудовлетворительное состояние железнодорожного вокзала Алматы-1, сравнив его с «пострадавшим от бомбежки». В ответ КТЖ заявила о полной модернизации и повышении сейсмоустойчивости вокзала.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов раскритиковал акимов за медленные темпы ремонта вокзалов, включая Алматы. Аким южной столицы Дархан Сатыбалды предупредил подрядчиков о возможной ответственности за срыв сроков.

В мае этого года правительство потребовало ускорить ремонт вокзала Алматы-1 из-за создаваемых неудобств для пассажиров.