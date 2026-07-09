Долгий ремонт вокзала Алматы-1: в Минтрансе сделали заявление о ходе реконструкции

На железнодорожном вокзале Алматы-1 активно ведутся строительно-монтажные работы. В проекте задействовано более 500 специалистов, которые работают круглосуточно в двухсменном режиме.
На данный момент строительная готовность объекта составляет 40%. Уже выполнены следующие работы:
устройство ливневой канализации с кровли;
наружный демонтаж;
демонтаж наружных витражей и инженерных сетей;
устройство платформы островного перрона;
монтаж временных сетей электроснабжения.
Продолжаются работы по:
устройству кровли;
усилению металлического каркаса;
монтажу инженерных сетей, систем отопления, вентиляции и автоматического пожаротушения;
возведению внутренних стен и перегородок.
Параллельно ведется оснащение объекта современным технологическим оборудованием, поставка и монтаж наружных и внутренних витражных систем, а также комплектация лифтовым и эскалаторным оборудованием.
Реконструкция вокзала Алматы-1 направлена на улучшение эстетических и функциональных качеств объекта, повышение общего уровня комфорта и качества обслуживания пассажиров в соответствии с современными требованиями транспортной инфраструктуры.
В ноябре прошлого года пассажиры поездов обратили внимание на неудовлетворительное состояние железнодорожного вокзала Алматы-1, сравнив его с «пострадавшим от бомбежки». В ответ КТЖ заявила о полной модернизации и повышении сейсмоустойчивости вокзала.
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов раскритиковал акимов за медленные темпы ремонта вокзалов, включая Алматы. Аким южной столицы Дархан Сатыбалды предупредил подрядчиков о возможной ответственности за срыв сроков.
В мае этого года правительство потребовало ускорить ремонт вокзала Алматы-1 из-за создаваемых неудобств для пассажиров.