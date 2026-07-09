170 выпускников получили долгожданные дипломы в Аэрокосмическом колледже СибГУ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Аэрокосмическом колледже СибГУ им. М. Ф. Решетнева торжественно вручили дипломы 170 выпускникам. Среди них — специалисты по энергетике, которые познакомились с отраслью еще во время учебы.
На торжественной церемонии выпускников напутствовали руководители и педагоги колледжа. Были среди чествуемых и те, кто решил связать свою жизнь с энергетикой, — обладатели дипломов по направлениям «Эксплуатация электрического и механического оборудования», «Специальные машины и устройства», «Технология машиностроения».
Представители Енисейской ТГК (подразделение СГК в макрорегионе Енисейская Сибирь) лично приехали поздравить молодых специалистов с завершением образования. Начальник отдела по подбору, оценке и развитию персонала Енисейской ТГК Елена Красноносова обратилась к выпускникам с напутственными словами.
Для студентов Аэрокосмического колледжа знакомство с работой энергетического предприятия состоялось задолго до вручения дипломов. Почти два десятка студентов за последнее время прошли производственную практику на предприятиях СГК.
Погружению в выбранную профессию помогают и занятия в лаборатории «Электрическое и электромеханическое оборудование», которую обустроили в колледже в январе 2026 года при поддержке Фонда Мельниченко и Сибирской генерирующей компании (СГК). Современное образовательное пространство с макетами оборудования и учебными стендами позволяет на практике оттачивать навыки эксплуатации и ремонта сложных электротехнических систем. В июне проект лаборатории вошёл в число финалистов престижной премии в области архитектуры и дизайна Best Office Awards 2026.
Елена Красноносова, начальник отдела по подбору, оценке и развитию персонала Енисейской ТГК:
«Компания уделяет особое внимание работе по привлечению и развитию потенциала молодых специалистов. Ещё в школе в рамках профориентации мы знакомим ребят со сферой энергетики. Активно участвуем в жизни образовательных учреждений, которые готовят специалистов инженерно-технических профессий. Система производственной практики позволяет ребятам погрузиться в работу и на практике применить полученные знания. Большое число выпускников приходит работать на наши предприятия именно после производственной практики».
Так при поддержке Фонда Мельниченко фирменные пространства СГК, СУЭК и ЕвроХима на сегодня работают в 35 образовательных организациях, 9 из которых находятся в Красноярском крае. Среди них, кроме Аэрокосмического колледжа СибГУ им. М. Ф. Решетнёва, — Институт цветных металлов Сибирского федерального университета, Техникум горных разработок имени В. П. Астафьева, Шарыповский многопрофильный колледж, Минусинский сельскохозяйственный колледж, школа № 1 в Шарыпово, гимназия № 9 и школа № 7 в Назарово и школа № 1 в Бородино.
В рамках проекта «Профессионалитет» компания совместно с органами власти участвует в развитии образовательных учреждений: специалисты-энергетики помогают готовить практико-ориентированные учебные планы. Также в рамках федерального проекта «Профессионалитет» СГК и Фонд Мельниченко совместно с Министерством образования края запустили учебный кластер топливно-энергетического комплекса на базе Красноярского техникума сварочных технологий и энергетики, Назаровского энергостроительного техникума и Минусинского сельскохозяйственного колледжа.
Такая системная работа позволяет Компании не только формировать кадровый резерв для своих предприятий, но и вносить вклад в дело развития инженерной школы России.