170 выпускников получили долгожданные дипломы в Аэрокосмическом колледже СибГУ

Так при поддержке Фонда Мельниченко фирменные пространства СГК, СУЭК и ЕвроХима на сегодня работают в 35 образовательных организациях, 9 из которых находятся в Красноярском крае. Среди них, кроме Аэрокосмического колледжа СибГУ им. М. Ф. Решетнёва, — Институт цветных металлов Сибирского федерального университета, Техникум горных разработок имени В. П. Астафьева, Шарыповский многопрофильный колледж, Минусинский сельскохозяйственный колледж, школа № 1 в Шарыпово, гимназия № 9 и школа № 7 в Назарово и школа № 1 в Бородино.