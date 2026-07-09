Почти 650 млн тенге выделили на ремонт тепломагистрали в Петропавловске

Сообщается, что в 2026 году планируется демонтировать 1,4 км тепловых сетей с последующей прокладкой новых. Ранее, в 2025 году, были реконструированы 0,7 км теплосетей. После завершения работ будет полностью отремонтирована тепломагистраль № 2 протяженностью более 2 км.