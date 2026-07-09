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Почти 650 млн тенге выделили на ремонт тепломагистрали в Петропавловске

Петропавловск. 9 июля. КазТАГ — Правительство выделило около Т650 млн из резерва на завершение строительства тепломагистрали в Петропавловске, сообщает пресс-служба правительства.

Источник: Reuters

«Постановлением правительства из резерва выделено около Т650 млн на завершение строительства тепломагистрали в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области», — говорится в сообщении в четверг.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов.

По данным правительства, средства направят на строительство теплосети на участках по улицам Ж. Жабаева, А. Шашимбаева, Новая и И. Алтынсарина.

Сообщается, что в 2026 году планируется демонтировать 1,4 км тепловых сетей с последующей прокладкой новых. Ранее, в 2025 году, были реконструированы 0,7 км теплосетей. После завершения работ будет полностью отремонтирована тепломагистраль № 2 протяженностью более 2 км.

В правительстве отметили, что реализация проекта позволит заменить магистраль, изношенную более чем на 80%, обеспечить надежное теплоснабжение более 30 тыс. жителей, около 200 многоквартирных домов и объектов социальной сферы, а также снизить уровень износа тепловых сетей города.