ИПН по новым правилам: что изменится для миллионов казахстанцев

На очередном заседании Проектного офиса по его внедрению обсуждали вопросы, которые напрямую касаются миллионов работников, — как теперь будут применяться базовые и социальные налоговые вычеты при расчете индивидуального подоходного налога (ИПН), передает DKNews.kz.
Заседание прошло под председательством заместителя Премьер-министра — министра национальной экономики Серика Жумангарина.
Что изменится для большинства казахстанцев.
Одним из главных нововведений нового Налогового кодекса стало обновление системы налоговых вычетов. Ее задача — снизить налоговую нагрузку на граждан и сделать механизм расчета ИПН более понятным.
Теперь базовый налоговый вычет составляет 30 МРП в месяц, но не более 360 МРП за календарный год. Именно на эту сумму уменьшается налогооблагаемый доход, а значит, сокращается и размер подоходного налога.
При этом сохраняются и другие привычные вычеты:
обязательные пенсионные взносы; социальные отчисления; взносы на обязательное социальное медицинское страхование.
Почему возник спор вокруг нового вычета.
Одним из самых обсуждаемых вопросов стало применение базового вычета в тех случаях, когда зарплата сотрудника оказывается меньше суммы самого вычета.
По прежнему Налоговому кодексу неиспользованный остаток можно было перенести на следующие месяцы в пределах одного календарного года. Это позволяло человеку позднее воспользоваться всей положенной ему налоговой льготой.
Однако в новом Налоговом кодексе такой нормы больше нет.
Представители Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» предложили сохранить действовавший ранее механизм переноса неиспользованной части вычета.
Однако представители Комитета государственных доходов пояснили, что новая концепция строится на другом принципе.
«Идеология новой нормы заключается в предоставлении базового налогового вычета как ежемесячной меры поддержки граждан, прежде всего работников с невысокими доходами. Поэтому базовый налоговый вычет применяется отдельно за каждый календарный месяц и не предусматривает перенос неиспользованной суммы на последующие налоговые периоды».
Иными словами, если в конкретном месяце доход оказался ниже размера налогового вычета, «накопить» оставшуюся часть и использовать ее позже уже не получится.
Что решили по итогам обсуждения.
После обсуждения участники заседания пришли к единому выводу.
Комитет государственных доходов подготовит официальные разъяснения, которые подтвердят: неиспользованная часть базового налогового вычета на следующие месяцы переноситься не будет.
Это должно исключить разночтения при расчете ИПН работодателями и бухгалтерами.
Социальные налоговые вычеты тоже пересмотрят.
Отдельной темой заседания стали социальные налоговые вычеты.
Сейчас Налоговый кодекс предусматривает следующие размеры льгот:
5 тысяч МРП — для лиц с инвалидностью I и II групп; 882 МРП — для лиц с инвалидностью III группы, родителей детей с инвалидностью, усыновителей, приемных родителей и опекунов.
При этом действующая редакция документа уже позволяет сохранить неиспользованную сумму социального вычета при смене работодателя.
Однако остается нерешенным вопрос, как применять такую льготу, если человек одновременно работает сразу у нескольких работодателей.
По мнению участников заседания, отсутствие четких правил может привести к различному толкованию законодательства и даже создать возможности для злоупотреблений.
Минфину поручили разработать единые правила.
По итогам заседания Министерству финансов и Комитету государственных доходов поручено подготовить единый механизм применения социальных налоговых вычетов в подобных случаях.
Ожидается, что новые разъяснения позволят одновременно сохранить социальную направленность налоговых льгот и исключить возможность их двойного или некорректного использования.
Фактически речь идет о донастройке нового Налогового кодекса до его полноценного применения. Власти намерены заранее устранить спорные моменты, чтобы работодатели, бухгалтеры и сами налогоплательщики одинаково понимали порядок предоставления налоговых льгот и не сталкивались с различными трактовками закона.