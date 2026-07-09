«Яндекс путешествия» назвали самые выгодные направления РФ для отдыха

«Для общей оценки “Яндекс путешествия” сложили медианную стоимость перелета и среднюю цену одной ночи. Таким образом, самым выгодным российским направлением стал Саратов (совокупным показатель составляет 15 950 рублей). Также в тройку вошли Архангельск и Волгоград (17 140 рублей у каждого из городов). У Архангельска преимущество в более выгодном перелете, а у Волгограда — в более выгодном размещении», — рассказали в компании.