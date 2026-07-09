Объем денежных переводов и платежей между Казахстаном и Афганистаном достиг $299,2 млн

АСТАНА, 9 июл — Sputnik. 2 из 23 казахстанских банков поддерживают корреспондентские отношения с банками Афганистана.
Об этом было заявлено на встрече вице-премьера Казахстана, главы Миннацэкономики Серика Жумангарина с председателем афганского Ghazanfar Bank Мохаммадом Исмаилом Газанфаром.
По итогам 2025 года объем трансграничных платежей и переводов денежных средств между Казахстаном и Афганистаном достиг 140 млрд тенге ($299,2 млн). Рост на 26% по сравнению с 2024 годом. При этом объем платежей за товары и услуги за указанный период вырос в пять раз, отметили в ведомстве.
«Стороны обсудили перспективы расширения корреспондентских отношений между банками, создания прямых банковских каналов, совершенствования механизмов трансграничных платежей и финансового сопровождения внешнеторговых операций. Отмечено, что в настоящее время еще один казахстанский банк проходит процедуру открытия корреспондентских счетов с Ghazanfar Bank», — сообщили в Миннацэкономики.
Положительная динамика сохраняется и во взаимной торговле. По итогам января-апреля 2026 года товарооборот между Казахстаном и Афганистаном составил $342,4 млн, что в 2,3 раза превышает показатель аналогичного периода 2025 года. Тогда он был на уровне $150,6 млн.
«Основной вклад обеспечил экспорт, объем которого достиг $338,5 млн, также увеличившись в 2,3 раза. Рост поставок обусловлен прежде всего увеличением экспорта пшеницы, пшеничной и пшенично-ржаной муки, подсолнечного масла и другой продукции», — отметили в министерстве.
Ghazanfar Bank — один из старейших коммерческих банков Афганистана, работающий с 2009 года. Банк поддерживает корреспондентские отношения с финансовыми институтами в ряде стран, включая Казахстан, Турцию, ОАЭ, Китай, Индию, Узбекистан, Бахрейн и другие.
В Казахстане партнером Ghazanfar Bank является Zaman Bank. В 2025 году через банк прошло около $1,3 млрд международных платежей и переводов, в том числе для международных организаций и бизнеса.