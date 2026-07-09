В российском регионе будут продавать бензин по четным и нечетным дням

Правительство РФ сообщало о частичной стабилизации топливного рынка, однако в ряде регионов сохраняются перебои. Власти рассматривают различные меры, включая ограничения на продажу в канистры и регулирование поставок. Эксперты связывают дефицит с ажиотажным спросом и сокращением производства на фоне ремонтов НПЗ. Ожидается, что эксперимент в Псковской области может быть распространён и на другие регионы при положительных результатах.