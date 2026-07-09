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В российском регионе будут продавать бензин по четным и нечетным дням

В Псковской области в порядке эксперимента разделят потоки машин на АЗС по дням недели.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил о введении с 10 июля системы продажи бензина по четным и нечетным дням для сокращения очередей на заправках. Эксперимент будет действовать в порядке апробации, аналогичные меры уже применяются в других субъектах РФ.

Согласно новому порядку, 10 июля заправиться смогут автомобили с номерами, начинающимися с нуля и четных цифр (0, 2, 4, 6, 8). На следующий день, 11 июля, топливо будут продавать машинам с нечетными номерами (1, 3, 5, 7, 9). Далее чередование будет происходить ежедневно. Ведерников уточнил, что пока это экспериментальный режим.

Помимо временного разделения, в Пскове на заправках вводятся дополнительные ограничения. Бензин марок АИ-95 и выше будет продаваться круглосуточно при наличии. АИ-92 и дизельное топливо станут доступны только с 14:00 до полуночи. Это позволит перераспределить нагрузку на колонки и снизить время ожидания.

Власти рассчитывают, что комплекс мер стабилизирует ситуацию с топливом в регионе, где в последние дни фиксировались очереди на АЗС. Губернатор отметил, что опыт других субъектов, уже применяющих аналогичную практику, был тщательно проанализирован.

Правительство РФ сообщало о частичной стабилизации топливного рынка, однако в ряде регионов сохраняются перебои. Власти рассматривают различные меры, включая ограничения на продажу в канистры и регулирование поставок. Эксперты связывают дефицит с ажиотажным спросом и сокращением производства на фоне ремонтов НПЗ. Ожидается, что эксперимент в Псковской области может быть распространён и на другие регионы при положительных результатах.

Росстат: бензин подорожал в 82 регионах РФ.

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