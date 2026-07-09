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Нацбанк увеличил курс доллара и уменьшил курс евро на 9 июля

Нацбанк Беларуси поднял курс доллара и курс российского рубля и опустил курс евро на 9 июля, четверг.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке скорректировали курсы валют на 9 июля, четверг. Курс доллара и курс российского рубля подросли во второй половине рабочей недели, а курс евро стал ниже.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на четверг, 9 июля, Национальный банк определил такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8706 белорусского рубля, 1 евро — 3,2736 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7595 белорусского рубля.

В сравнении с валютными курсами, установленными на четверг, 9 июля, курс доллара вырос, курс евро понизился, курс российского рубля немного потяжелел в валютной корзине в четверг, 9 июля. Больше в сторону увеличения изменился курс российского рубля.

В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0038 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0014 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0046 белрубля.

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