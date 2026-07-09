Авиабилеты резко подорожали в России

ЕАН писал, что в июне цены на авиабилеты снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Перелеты между крупными туристическими городами России в июле 2026 года в среднем оказались дешевле, чем годом ранее, на 9−15%. Средняя цена билета без багажа упала на 12,4% (с 13 112 до 11 482 рублей), с багажом — на 9,2% (с 16 080 до 14 593 рублей). Летать в Минводы стало дешевле: медианная цена билета, как с багажом, так и без него, снизилась более чем на четверть — на 27−28% год к году. Средняя — на 19−23%. Абсолютный рекорд побили авиабилеты Калининград — Санкт-Петербург, они по минимальному тарифу без багажа подешевели на 51,2% — с 7 516 до 3 664 рублей.