Авиабилеты резко подорожали в России

Средняя цена на авиабилеты выросла на 17%. Тренд на удешевление перевозок внутри страны к августу полностью иссяк. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«Сравнение минимальных тарифов на перелеты между крупнейшими российскими аэропортами в июле и августе 2026 года показывает, что средняя цена билета без багажа увеличилась с 11 482 рублей в июле до 13 451 рублей в августе (+17,2%), а медианная — с 11 273 рублей до 13 226 (+17,3%). Похожая картина наблюдается и для тарифов с багажом», — сообщили в АТОР.
«Средний билет по России» дорожает, но на отдельных направлениях — значительно быстрее, в то время как другие сдерживают рост цен. В ассоциации считают, что авиакомпании пересматривают ценовую политику, чтобы, с одной стороны, не потерять прибыль от высокого сезона, а с другой, не «передавить» на тех направлениях, где эластичность спроса уже исчерпана.
ЕАН писал, что в июне цены на авиабилеты снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Перелеты между крупными туристическими городами России в июле 2026 года в среднем оказались дешевле, чем годом ранее, на 9−15%. Средняя цена билета без багажа упала на 12,4% (с 13 112 до 11 482 рублей), с багажом — на 9,2% (с 16 080 до 14 593 рублей). Летать в Минводы стало дешевле: медианная цена билета, как с багажом, так и без него, снизилась более чем на четверть — на 27−28% год к году. Средняя — на 19−23%. Абсолютный рекорд побили авиабилеты Калининград — Санкт-Петербург, они по минимальному тарифу без багажа подешевели на 51,2% — с 7 516 до 3 664 рублей.