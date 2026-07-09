Доцент Багдасаров: на АЗС должны предъявлять паспорт качества по требованию

По его словам, по запросу клиента сотрудник автозаправки обязан предоставить паспорт качества на каждый вид топлива, представленный в конкретный момент на АЗС. Важно иметь в виду, что ~документ актуален, пока реализуется конкретная партия, это обычно от одного до нескольких дней~. Если вам предъявляют паспорт качества, которому месяц, полгода или год, стоит усомниться в том, относится ли он к продукту, который вам заливают в бак, отметил эксперт.